Hace 30 años que soy fan de Nicolas Cage y me ha encantado 'Spider-Noir', pero su mejor trabajo sigue siendo esta extraordinaria película de 2002

Nicolas Cage es uno de los actores más particulares del mundo. Soy consciente de que ha llegado a generar un profundo rechazo en algunas personas, pero a mí es alguien que me ha fascinado desde hace 30 años. Mi pasión hacia él ha vivido tiempos peores y mejores en todo ese tiempo -que tampoco me olvido de desastres como 'Contrarreloj' ('Stolen')-, por lo que me he alegrado mucho de que ahora haya tenido la oportunidad de liderar una superproducción como 'Spider-Noir'.

Además, la serie de Prime Video me ha encantado, pero el mejor trabajo de Cage sigue siendo la extraordinaria película que le llevó en su momento a rechazar de ser el Duende Verde en la muy exitosa 'Spider-Man' que dirigió Sam Raimi. Sin embargo, el actor acertó de lleno al decantarse por 'Adaptation', en la cual tuvo también la oportunidad de interpretar un doble papel.

Por qué 'Adaptation' es una película sensacional

'Adaptation' fue en su momento todo un acontecimiento a pequeña escala, ya que el dúo formado por el director Spike Jonze y el guionista Charlie Kaufman había deslumbrado al mundo en 1999 con 'Cómo ser John Malkovich' ('Being John Malkovich'), una película muy imaginativa que invitaba a esperar grandes cosas de su siguiente trabajo. Y yo creo que aquí' superaron con creces su ya excelente primera colaboración.

Aunque oficialmente es una adaptación de la novela 'El ladrón de orquídeas', lo cierto es que 'Adaptation' se centra en el propio Charlie Kaufman y sus dificultades para abordar la adaptación del libro. Tanto es así que no solamente se incluye a sí mismo en la película, pues también aparece su hermano Donald, idéntico a él en el aspecto físico pero totalmente opuesto a él en todo lo demás.

Obviamente, eso permite a Cage mostrar un enorme rango interpretativo que se basa menos en su gestualidad característica y le obliga a adoptar una actitud más a ras de suelo. Su trabajo es tan impresionante que fue recompensado con una nominación al Óscar, pero ese dato se queda corto para que os hagáis una idea de hasta qué punto se luce aquí sin necesidad de recursos grandilocuentes.

Además, Cage está muy bien acompañado, pues contar con Meryl Streep siempre es un seguro de vida, a lo que hay que añadir a un superlativo Chris Cooper que fue justamente recompensado con el Óscar al mejor actor de reparto. Podría seguir enumerando rostros conocidos que participan en ella -y que lo hacen genial-, pero la verdadera base de todo son ellos tres.

Tampoco me quiero olvidar de cómo Kaufman van un paso o dos más allá de lo habitual en el concepto de cine dentro del cine para ofrecer un relato fascinante en el que también hay espacio para criticar las soluciones fáciles y con poco sentido de algunas grandes producciones de Hollywood a la hora de afrontar ciertas necesidades narrativas.

Por desgracia, 'Adaptation' no tuvo el éxito esperado en taquilla al recaudar 32 millones de dólares frente a un presupuesto de 19, por lo que estoy convencido de que pasó desapercibida para muchos espectadores. En España tampoco ayuda que nunca llegase a editarse en blu-ray, pero al menos contáis actualmente la opción de recuperarla en streaming, pues la tenéis disponible en Movistar Plus.

Por cierto, Kaufman y Jonze no han vuelto a trabajar juntos desde entonces, pero hace unos meses abrieron la puerta a hacerlo. Ojalá se concrete, que hagan lo que hagan sería una película que me moriría de ganas por ver.

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