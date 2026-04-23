En 2 días llega a Netflix uno de los anime isekai más populares de la década. Una aventura en otro mundo con una segunda oportunidad para un nini

Últimamente Netflix ha ido pillando carrerilla para fichar animes que hasta ahora eran exclusivos de otras plataformas, y esta misma semana nos llega 'My Dress-Up Darling'. No es la única novedad de la semana, porque si nos gustan los animes isekai en unos días también aterriza en Netflix una de las series más populares del género.

Una segunda oportunidad necesaria

Se trata de 'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation', uno de de los animes isekai que además regresa con fuerza este 2026. Si aún tenemos pendiente ponernos al día, su llegada a Netflix el próximo 25 de abril nos da la oportunidad perfecta.

La historia arranca con un hombre de 34 años que ni estudia ni trabaja y siempre ha vivido muy recluido sin hacer nada con su vida. En su momento más bajo, salva a unos adolescentes de ser atropellados por un camión... Pero cuando muere resulta que se ha reencarnado en un mundo de espada y hechicería. Ya sabemos, el clásico comienzo de isekai con una segunda oportunidad que venía haciendo falta.

Así se convierte en Rudeus Greyrat, un aventurero con mucha mano para la magia y empieza una nueva vida que no piensa malgastar. Entre fantasía, comedia y también un tono bastante subidito porque 'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation' también tiene su parte de anime harem con un ejército de bellezas rodeando al protagonista, el isekai se ha ganado una legión de seguidores.

La tercera temporada de 'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation' se estrena el próximo julio de 2026 con los animes de verano, con lo que tenemos tiempo para ir poniéndonos al día. Además, es uno de los animes que Crunchyroll se ha ido encargando de doblar al castellano, con lo que tenemos el visionado todavía más fácil.

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