MrBeast retó a los asistentes de un supermercado a sobrevivir dentro de él: lo que nadie esperaba era toparse con el mexicano Juan

El youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, conocido en internet como MrBeast, lleva años perfeccionando una fórmula que mezcla premios absurdos, retos imposibles y millones de personas pegadas a una pantalla. Su último experimento no fue la excepción: entró a un supermercado en pleno funcionamiento en Greenville, Carolina del Norte, y le propuso a los clientes que estaban ahí de compras participar en un desafío.

La regla era sencilla: el último en salir del establecimiento se llevaría 250 mil dólares. De las 77 personas presentes, 33 decidieron quedarse. Entre ellas estaban Juan y su hijo Ángel, un padre de familia mexicano que ese día no tenía ni idea de que internet estaba a punto de hacerlo famoso.

Lo que al principio parecía una aventura divertida se fue convirtiendo en algo mucho más duro con el paso de los días: hubo conflictos por ruido durante la madrugada, robo de utensilios, desaparición de objetos y discusiones por territorio. Algunos concursantes incluso destruyeron sacos de dormir o escondieron pertenencias ajenas para desgastar mentalmente a los demás: con el espectáculo servido, pero nadie esperaba que el personaje más querido fuera el más discreto de todos.

Ángel se va, Juan se queda

Entre los participantes estaban Juan y su hijo Ángel. Ambos aceptaron el reto y permanecieron juntos durante dos días, pero el joven tuvo que abandonar la competencia para cumplir con sus actividades académicas. Cuando MrBeast le preguntó a Juan si tampoco él tenía obligaciones laborales a las que volver, el mexicano respondió con total naturalidad que iba a pedir vacaciones y que se quedaría un poco más.

Ese "poco más" se convirtió en más de 60 días dentro del supermercado. Sin su hijo, solo, y rodeado de gente que no tardó en volverse hostil, Juan tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después: seguir adelante con la misma calma con la que había llegado.

El bullying que no esperaba nadie

Juan fue excluido por los demás participantes, obligándolo a resistir en absoluta soledad durante la competencia. Pese a estar solo, su fortaleza mental asustó a los otros concursantes, lo que derivó en actos de bullying, donde incluso arrojaron sus pertenencias fuera del área permitida.

Uno de los momentos más comentados en redes llegó cuando otro concursante le lanzó las ollas y sartenes que Juan usaba para cocinar. La respuesta del mexicano fue tan breve como demoledora: "No hagas eso, amigo". Días después, ese participante abandonó la competencia. Juan continuó, y el contraste entre la actitud de ambos fue tan nítido que las redes sociales no necesitaron ningún análisis para elegir un bando.

Juan encontró otras formas de resistir: dormía pese al ruido nocturno y por las mañanas despertaba a los participantes más jóvenes cantando "Cielito Lindo" mientras jugaba básquetbol. También escondió una parrilla para evitar que se la robaran, luego de que otros concursantes comenzaran a sabotear artículos de cocina. Esa imagen de un hombre que cocina para los demás, que canta por las mañanas y que responde a los ataques con serenidad conectó de una manera que ningún guion podría haber escrito mejor.

¿Quién es realmente Juan?

Se desconoce mucha información sobre Juan, pues no es una persona pública. Sin embargo, un tiktoker identificado como "El viaje de Carlos" publicó un video con algunos detalles sobre la vida del mexicano: Juan se apellida García y sería originario de la comunidad Santa María Xigui, en el municipio de Alfajayucan, Hidalgo.

Luego de que el creador de contenido publicara la primera parte del reto el pasado 18 de abril en su canal de YouTube, el nombre de "Juan" se volvió viral en redes sociales. Para el día 67 dentro del supermercado, Juan ya era uno de los cuatro finalistas que pelean por el millón de dólares.

La siguiente fase cambia las reglas: los últimos participantes ya no compiten entre sí, sino que deben trabajar juntos para comerse todo el inventario del supermercado, mientras el espacio se remodela con camas, duchas, gimnasio y nutriólogo.

Dado el tamaño del inventario, los espectadores calculan que el encierro podría prolongarse varios meses más, aunque eso a Juan parece no importarle demasiado, porque Juan no estaba encerrado con otros participantes: para desgracia de ellos, estaban encerrados con un mexicano.

Fotos de GodinFinanciero | MrBeast

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