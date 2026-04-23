Janet Jackson se ha negado rotundamente a aparecer en 'Michael', y no es la única de la familia que la aborrece. "Desearía que todo el mundo estuviera en la película"

Es muy probable que, viendo 'Michael', te preguntes dónde demonios está Janet Jackson. La cantante, nacida en 1966, es, al fin y al cabo, el miembro más joven de la familia y durante el tiempo que dura la película hizo programas de televisión y consiguió el éxito internacional con su disco 'Control' a los veinte años, cimentando el legado de los Jackson. Entonces, ¿por qué la segunda persona más famosa de los hermanos no está representada en la cinta de Antoine Fuqua?

Siempre en control

Tal y como confirmó LaToya Jackson (cuyo personaje sí sale en 'Michael') en la noche del estreno, según Variety, básicamente Janet se negó a aparecer. "Desearía que todo el mundo estuviera en la película. Le preguntaron y lo declinó amablemente, así que tienes que respetar sus deseos". No es, conste, el único miembro de la familia que no tiene minutos de pantalla: fuera también se han quedado Randy y Rebbie.

El propio Fuqua se ha visto obligado a hablar sobre la ausencia de la hermana, afirmando que "Tengo mucho respeto y amor por Janet, pero está bien. Apoya a Jaafar y eso es lo que cuenta". Por cierto, dado que no aparece, Janet aprovechó para saltase a la torera la premiere junto con Paris, la hija de Michael, que tiene mucho que decir sobre el panegírico que le han hecho a su padre.

En un vídeo de Instagram Stories, de hecho, afirmó hace meses que 'Michael' está repleta de mentiras y que "complace a un grupo muy específico de los fans de mi padre que aún viven en la fantasía, es 'fantasyland'. Y van a estar felices con ella". La polémica y las malas críticas, eso sí, no van a dañar la taquilla de una película que ya se perfila como el biopic musical de más éxito de la historia del cine. Nadie puede vencer a un buen "¡Hee-hee!".

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