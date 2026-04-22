Hace tres años Warner casi tira a la basura 'Coyote vs. ACME', ahora su genial tráiler apunta a que será una de las películas del año

Cuando hace tres años supimos que Warner tenía pensado marcarse otro 'Batgirl' y tirar a la basura 'Coyote vs. Acme' una vez terminada, muchos nos llevamos a la cabeza ante lo que parecía otro sinsentido del señor David Zaslav. Ahora, después de ver el primer tráiler de la película, podemos confirmar el sinsentido, porque el par de minutos que dura el avance —que puedes ver sobre estas líneas— dejan entrever uno de los grandes títulos del curso cinematográfico.

Se obró el milagro

Por suerte, en ocasiones la vida pone las cosas en su lugar, y la producción dirigida por Dave Green —cuyo último trabajo hasta la fecha fue la más que decente 'Ninja Turtles: Fuera de las sombras'— terminó siendo puesta a la venta y adquirida por la gente de Ketchup Entertainment, que desembolsó 50 millones de dólares para que el mundo pudiera ver este jolgorio que combina animación e imagen real con una pinta buenísima.

La cinta, que parte de una historia concebida a seis manos por Samy Burch, Jeremy Slater y James Gunn, propone una buena dosis de comedia con aspecto familiar pero con el público adulto como target principal en la que el Coyote decide aliarse con un abogado interpretado por Will Forte para demandar a ACME por los innumerables accidentes que ha sufrido utilizando sus peculiares productos.

La sinopsis de 'Coyote vs. Acme' reza tal que así:

Después de que todos los productos fabricados por ACME Corporation le salgan mal a Wile E. Coyote, en su persecución del Correcaminos, contrata a un abogado humano igualmente desafortunado para demandar a la empresa. Cuando el abogado de Wile E. descubre que el intimidante jefe de su antiguo bufete es el director general de ACME, se une a Wile E. para ganar el juicio contra él.

Junto al mencionado Forte, el reparto del filme, que llegará a nuestras salas de cine el 18 de septiembre —pocas semanas después de su estreno en Estados Unidos— queda completado por Lana Condor, John Cena, P.J. Byrne, Tone Bell y Martha Kelly, entre otros. No sé tú, pero yo estoy contando los minutos hasta que pueda posar mis retinas sobre ella, porque da la sensación de ser muchísimo más que otro sucedáneo de 'Quién engañó a Roger Rabbit' con los Looney Tunes como protagonistas.

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