La secuela de 'Prácticamente magia' se deja fuera a uno de sus personajes principales, pero para Sandra Bullock tiene sentido: "Te podrás imaginar por qué"

Estamos en era de revivals nostálgicos, y si en nada nos llega la segunda parte de 'El diablo viste de Prada', en otoño aterriza en cines la secuela de 'Prácticamente magia'. A pesar de que en su momento fue un fracaso en taquilla, se ha ido convirtiendo en una película de culto con el paso de los años y el ansia de nostalgia está en su momento álgido...

Una maldición que no se va fácilmente

La primera película de 'Prácticamente magia' nos presentaba a las hermanas Owens, dos brujas que provienen de una larga dinastía y sobre cuya familia pesa una maldición. Y cuando asesinan al novio abusivo de una de ellas, entra en juego una investigación policial y un hechizo que no sale tan bien como esperaban.

Ahora, 28 años después de la primer película Sandra Bullock y Nicole Kidman se reúnen de nuevo para interpretar a Sally y Gillian Owens, pero 'Prácticamente magia 2' no contará con todo el reparto de la película original. Aidan Quinn, el investigador Gary Hallet e interés romántico de Bullock, no volverá para la secuela.

"Si conoces la película origina, ya te podrás imaginar por qué", adelantó Bullock en CinemaCon, aunque tampoco ha dado demasiados detalles. Sin embargo, su ausencia tiene bastante sentido, y tiene que ver con la maldición que la antepasada de Sally y Gillian lanzó sobre su linaje para que cualquier hombre que se enamorase de una mujer Owens terminase muriendo.

En la primera película, el marido de Sally murió al ser víctima de la maldición, aunque parece que tras los eventos de la 'Prácticamente magia' original Sally había conseguido vencer al hechizo y tenía un final feliz con Gary.

Sin embargo, el tráiler y los primeros vistazos de 'Prácticamente magia 2' apuntan a que Sally y Gillian no rompieron del todo esta antigua maldición y todavía pesa sobre su familia, por lo que quizás Gary terminó siendo otra víctima más. Aunque también es posible que Gary consiguiera esquivar la maldición con un divorcio a tiempo y simplemente haya dejado atrás la casa de las Owens.

Al fin y al cabo, parece que la secuela se centrará en la nueva generación de brujas Owens mientras tratan de lidiar con la maldición de su antepasada. Por desgracia, el regreso de Quinn nunca estuvo previsto en 'Prácticamente magia 2', y el actor asegura que "No me lo pidieron. Aunque habría dicho que sí, pero no me lo preguntaron".

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