La genial estrategia de Christopher Nolan para que 'La odisea' sea la película más especial de 2026 y el público esté deseando verla

Una de las películas más esperadas de este 2026 es 'La odisea', la ambiciosa adaptación del famoso poema épico de Homero a cargo de Christopher Nolan. Hay varios motivos por los que este largometraje protagonizado por Matt Damon sobresale dentro de la cosecha cinematográfica de este año, pero para conseguirlo hay algo que el propio Nolan se ha asegurado por contrato.

De exigencias por contrato a otras ventajas competitivas

Uno de los principales cambios que introdujo la pandemia en lo referente al cine fue que se acortaron mucho los plazos desde que una película se estrena en cines hasta que está disponible en medios digitales o streaming. Eso es algo que nunca ha gustado a Nolan, por lo que impone por contrato que sus películas tienen un periodo mínimo de exclusividad en cines de 100 días.

Este exigencia era algo que ya se aplicaba en sus últimas películas con Warner, pero en el caso de 'Oppenheimer' llegó a dispararse hasta los 122 días. Una cifra sencillamente inédita durante estos últimos años, pues el caso más similar sería el de 'Avatar: El sentido del agua', pero el largometraje de James Cameron estuvo disponible para alquiler y compra digital al de 102 días de su estreno.

Y no se trata de un simple capricho por parte de Nolan, ya que siempre ha apostado a fondo por la importancia de la experiencia cinematográfica. Buena prueba de ello es que en el caso de 'La odisea' lanzase primero un tráiler exclusivo para verse únicamente en cines y que luego lanzase una preview exclusiva para salas en IMAX que pudo verse junto a los pases de 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

Eso ya da de por sí un toque de distinción a sus películas, pero hay otro detalle que ayuda a que destaquen aún más: el propio Nolan exige al estudio en el que haga sus películas que no puede estrenar ninguna película en las tres semanas anteriores o posteriores a su lanzamiento. Así evita competencia innecesaria.

Obviamente, el gran funcionamiento en taquilla de casi todas sus películas es lo que le ha permitido poder exigir algo así y que haya algún estudio dispuesto a dárselo. Todo eso puede cambiar si 'La odisea', que se perfila como la película más cara de la carrera de Nolan, se estrella en taquilla, pero esa posibilidad no parece demasiado probable a día de hoy.

Y es que Nolan también se ha asegurado un reparto de primerísimo nivel en 'La odisea', como otro acuerdo inédito que le asegura que el estreno de 'Spider-Man: Brand New Day' no tenga un impacto tan grande en sus ingresos en taquilla: tiene la exclusividad de todas las salas IMAX en Estados Unidos desde el 17 de julio hasta el 14 de agosto.

Para que os hagáis una idea de la importancia en términos de taquilla de este movimiento, 'Oppenheimer' recaudó 190 millones de dólares solamente en cines IMAX. Una parte demasiado golosa del pastel que además aquí tiene una importancia especial, pues 'La odisea' es la primera película de la historia en rodarse de forma exclusiva con cámaras IMAX.

Además, el interés en ella es tal que las entradas empezaron a venderse un año antes. Dio igual que la película ni siquiera estuviese aún acabada, pues los tickets empezaron a agotarse en tiempo récord, pronosticando así una taquilla histórica para 'La odisea'.

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