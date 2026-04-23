El Universo DC necesitaba 'Clayface'. Su tráiler rompe con el cine de superhéroes jugando con el body horror, el asco y el cine para mayores de 18 años

Estamos un poco hartos todos, incluídos los fans más acérrimos, de las historias de superhéroes musculadísimos con poderes increíbles luchando contra enemigos que pretenden subyugar a la humanidad. Y aunque Marvel sigue con ese estilo, encadenando éxitos y fracasos, DC ha querido, de manera muy inteligente, ir por otro lado y ofrecer también versiones alternativas de sus personajes, casi como salidas de un cómic de Vértigo. El primer ejemplo de lo que pueden hacer con algo de atrevimiento es 'Clayface', y, desde luego, no se han cortado un pelo.

Bajando al barro

James Watkins, director de 'Eden Lake' o 'No hables con extraños', se ha puesto tras las cámaras para dirigir un guion en el que ha participado Mike Flanagan (junto a Hossein Amini), y el resultado, por lo que podemos adivinar en este primer tráiler, es grotesco y se sumerge en el body horror, yendo donde ninguna otra película del género se había atrevido a ir. Al fin y al cabo, si el cine de terror es un éxito y el de superhéroes también... ¿Por qué no va a triunfar en taquilla 'Clayface' en su estreno el 23 de octubre?

Su presupuesto, según se sabe, ronda tan solo los 40 millones de dólares, por lo que es muy probable que, si triunfa (pese a estar calificada R, o sea, para mayores de 18 años), abra el camino a más visiones distintas del mundo superheroico. Quizá, quién sabe, algún día podamos llegar a ver una buena adaptación de 'La cosa del pantano' en el futuro, porque juega en la misma liga.

En el tráiler ya podemos ver por dónde transcurrirá la trama, que explorará los orígenes de Clayface, el villano cambiaformas. O lo que es lo mismo, Matt Hagen, un actor que apenas consigue trabajo y se apunta a un procedimiento médico experimental tras el que su cuerpo se convierte en barro. Habrá que ver si James Gunn sigue siendo capaz de compaginar trabajo autoral, originalidad y producciones superheroicas clásicas en su Universo DC o le cortan las alas antes de lo debido. De momento, esto es lo que muchos estábamos pidiendo: airear la habitación, que ya olía a cerrado.

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