Fracasó en cines hace unos meses, pero acaba de estrenarse en streaming una ambiciosa película romántica con dos grandes estrellas

Las grandes estrellas nos acostumbran a pensar que todo son pelotazos en taquilla una vez está uno consolidado, pero realmente hay muchas pruebas y errores en el proceso de convertirse en una. Incluso hay fallos en el proceso cuando uno ya se ha vuelto conocido, y es así como fallas películas como ‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’.

Coches que no arrancan

Una historia de fantasía romántica tan ambiciosa que no terminó de encontrar la manera de venderse al público, incluso teniendo a dos grandes estrellas como Colin Farrell y Margot Robbie de protagonistas. Kogonada dirige esta película que fracasó en cines y ahora espera una segunda oportunidad en streaming a través de Movistar+.

Dos personas acaban coincidiendo en una boda en un momento que, en teoría, parece idóneo para cruzarse. Ambos se encuentran solteros y necesitados de un cambio en su vida, pero sus decisiones pasadas y sus fracasos sentimentales les ponen en guardia, algo que tiene que ir desmontándose a través de un viaje surrealista donde viajan por eventos que ya han vivido.

Todo suena a una aparentemente idílica combinación de dos moldes, el de la comedia romántica más comercial y una propuesta independiente más indie y que cae simpática por su extrañeza. A pesar de tener talento en sus filas para poder defender una mezcla tan inusual, el resultado se queda corto por todos lados.

Hay algunos esfuerzos notables en la realización visual que, por otro lado, acaban pareciendo anuncios muy vistosos para cadenas de comida rápida. El material escrito que se le deja a Kogonada tampoco es el mejor, con personajes mal diseñados y peor explicados además de un tono que no toma los riesgos que parecen necesarios para que la propuesta arranque.

Cuando una película de este estilo falla, a veces todo lo que necesita parte del público es que sus actores tengan química. Pero a pesar de ser intérpretes ya consolidados, Farrell y Robbie parecen tener siempre una distancia entre ellos que no casa realmente con las barreras que ponen los personajes entre ellos. Así, se vuelve imposible conectar con estos protagonistas y una propuesta que, sobre el papel, parecía lo que necesitábamos ver en cines.

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