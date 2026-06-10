Un pueblo es incapaz de sentir tristeza gracias a un “niño milagro”. Hoy en streaming una pequeña sorpresa del terror de 2026

Con la visita del Papa por el país, no es mal momento para recordar la amplia influencia (no, esto no es un halago) que sigue teniendo lo religioso en el país y cómo puede emplearse todavía artística para contarnos a nosotros. El terror religioso es uno de los grandes métodos para desarrollarlo y así lo hace ‘La sonrisa del mal’ (’La valle dei sorrisi’).

Aquí todos flotamos y sonreímos

Dirigida por Paolo Strippoli, esta pequeña película italiana es una de las propuestas más sorprendentes que hemos tenido en el cine de terror de este año. Una interesante vuelta al horror de posesiones con una atmósfera especial que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Entre las montañas se encuentra el aislado pueblo de Remis, que según los estándares modernos suena a lugar para estar desconectado del resto del mundo. Suena perfecto para un profesor de educación física que quiere distanciarse de un trauma profundo. Lo que no esperaba es que en el pueblo tienen su propio método para no sentirse nunca mal.

A través de una presentación meticulosa y bien trabajada en lo inquietante, se nos presenta a este factor especial que define al pueblo (y por extensión la película). Un “niño milagro” que, aunque no presente necesariamente una novedad en el género, acaba siendo interesante cómo termina siendo abordado.

Strippoli presenta costumbrismo italiano fuertemente influido por clásicos del horror rural y de pueblos enloquecidos ante lo inexplicable. También mucha atmósfera propia de Stephen King que muestra cómo se puede seguir desarrollando escuelas de cine locales mediante curiosidad por otros referentes.

La realización y puesta en escena del director italiano solventa muy bien sus aparentes limitaciones presupuestarias, esquivando caer en muchas ideas repetidas de terror moderno y “elevado” así como en la pereza que puebla mucho horror rodado en digital. Con sus irregularidades, es una propuesta interesante con la que tener a Strippoli en consideración.

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