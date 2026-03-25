Un pueblo italiano quiere creer en un milagro en esta retorcida película de terror diabólica a la que sólo le falta una recomendación de Stephen King

El cine italiano ha tenido etapas que han sido fundacionales para erigir la reputación del séptimo arte que disfruta el audiovisual. Entre ellas hay incluso algunas escenas esenciales que no suelen gozar de la atención de un canon que se da mucha importancia a sí mismo, como son los espectáculos sangrientos y retorcidos del cine de terror que surgieron en los setenta y los ochenta.

El horror italiano no sólo tiene características únicas, sino que su influencia posterior es palpable en cintas de género que van desde muchos trabajos de pequeño presupuesto hasta algún producto de tendencia al blockbuster. Se echa un poco en falta un retorno de esta clase de cine y de talento en la nueva cinematografía italiana, o al menos la suficiente cantidad para que cosas como ‘La sonrisa del mal’ no parezcan puntuales.

Rezar con una sonrisa

Paolo Strippoli, que está empezando a hacerse un nombre entre los cafeteros habituales del fantástico, ofrece una subversión interesante a la rama del cine de posesiones y horrores religiosos llevando la acción a un pueblo rural italiano. Una modesta propuesta disponible en pocos cines que tiene suficientes cosas para ser resaltada.

Sergio Rossetti vive atormentado por un trauma devastador que le lleva a aceptar un empleo en un lugar muy recóndito, situado entre dos montañas. En este alejando pueblo de Remis sus ciudadanos no están realmente afectados por la lejanía, e incluso están siempre felices. Todo radica en un extraño ritual que involucra a un miembro específico de su comunidad.

Strippoli emplea con interesante acierto capas de inquietante atmósfera y enturbia desde bastante temprano las relaciones que se ven para que no haya pie al engaño al espectador, o haya que hacerle esperar innecesariamente para algo que va a resultar inevitable. Muchas claves están presentadas en el inicio, aunque no quiere decir que la película carezca de sorpresas.

‘La sonrisa del mal’: quién puede temer a un niño

Es en el cómo va rascando en esa huida del dolor y la tristeza donde ‘La sonrisa del mal’ adquiere una textura interesante que acompaña bien a una efectiva realización del diseño del mal rollo. El cineasta italiano mira directamente a lo que impulsa a esta comunidad y trata de sacar conclusiones diferentes que saquen a la película de los lugares comunes de cierto cine de sectas o de pueblos fanáticos.

Se podría cuestionar hasta qué punto puede llegar a sostener esa cuidada textura, tanto en el terror como en el drama, durante las dos horas que dura, pero su singularidad y su tercer acto la hace sin duda merecedora de ser vista. Sólo le falta una recomendación de un Stephen King, que claramente conectaría con su aproximación y a su manera de trazar lo sobrenatural en el pueblo, para terminar de estar bien presentada al público.

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