Dean Cain ataca a la nueva Supergirl riéndose de su aparente parecido con un mono. "¿Por qué están tan sensibles?"

Dean Cain, que interpretó a Superman en los 90 en la serie 'Lois y Clark', lleva años viviendo de subproductos televisivos, convenciones de fans y rajar todo lo que puede en redes sociales, encadenando polémicas que no hacen ningún bien a su imagen pública. Es uno de los directores de la Asociación Nacional del Rifle, miembro del ICE, votante de Donald Trump y le encanta ser el protagonista en redes. Como entenderás, la mezcla es explosiva (y excesiva).

Supercretino

En su día, Cain ya criticó duramente el 'Superman' de James Gunn, desde que fuera representado como un inmigrante hasta el cambio de la frase "Verdad, justicia y el estilo americano" por "Verdad, justicia y un mañana mejor". Y ahora, como no podía ser de otra manera, ha decidido lanzarse al cuello de 'Supergirl'. Concretamente, de su actriz protagonista, Milly Alcock, a la que espero que no afecten los comentarios en Internet de señores con un móvil y mucho odio dentro.

Es cierto que él no ha dicho nada personalmente, pero sí se ha reído públicamente de un chiste visual en Twitter (o X, según quieras llamarlo) que comparaba a Alcock con un mono extraterrestre de la serie original de 'Star Trek'. "Maldita sea... Me he reído", comentaba el actor. Por supuesto, tras las lógicas quejas, Cain contestó "Los bots y defensores de la virtud de 'Supergirl están en modo activo... ¿Por qué están tan sensibles? Ni siquiera ha salido aún. No veo el problema".

Por supuesto, la cosa seguirá trayendo cola mientras pueda estirarlo y sus seguidores le jaleen, en un mundo donde decir la burrada más grande tiene premio, y señalar que la actriz de una franquicia a la que debes todo se parece a un simio recibe el aplauso de los fieles de una supuesta "guerra cultural" que en Twitter lleva tiempo oliendo a naftalina.

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