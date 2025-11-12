Colin Farrell es el actor más desaprovechado del año. Su última película para Netflix es un trampantojo sobre la adicción

Los intentos de fabricar una estrella por parte de Hollywood pueden tener efectos perniciosos para según que actores, y Colin Farrell fue uno de los que lo experimentó. Muchos pudieron cogerle tirria o no verle como alguien de talento en esos años donde se le colocaba en todos lados, y él se encontraba además perdido entre la embriagadora fama y la confusión de sus adicciones.

No es que a ojos de muchos haya roto esa reputación, pero los que han visto sus colaboraciones con cineastas de culto y atrevidos han podido toparse con un actor notable, polifacético y sin miedo al riesgo. Sin embargo, este año ha apostado por propuestas que no han estado a la altura de sus talentos, siendo ‘Maldita suerte’ el último ejemplo de ello.

Todo a una carta

Debería haber sido una apuesta segura, trabajando con el aclamado Edward Berger después del fenómeno de ‘Cónclave’ en un nuevo drama psicológico con el que poder lucirse con un personaje complejo. La película de Netflix, sin embargo, desaprovecha todo lo que tiene entre manos, de manera diferente pero paralela a lo que Farrell experimentó meses antes en ‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’.

Atrapado en un bucle de partidas en casinos y altas dosis de alcohol, Lord Doyle se encuentra en Macao explotando al máximo el dinero de su cuenta bancaria. Pero las deudas empiezan a apretarle, una detective privada se encuentra en su búsqueda y los jefes de los casinos le estrechan el cerco para que pague. Todo va en su contra, pero aun así decidirá jugarlo todo a un golpe de suerte.

Berger no es precisamente ajeno a tratar la compleja naturaleza de las adicciones y las espirales decadentes que viven sus personajes. Uno de los títulos más destacados de su carrera es la miniserie ‘Patrick Melrose’, que con elementos de mucho riesgo y una narración poco convencional consigue reflejar la naturaleza convulsa y contradictoria de su protagonista guiada por sus impulsos. Fue una muestra de como el cineasta germano es un artesano notable que depende mayormente de la fortaleza de su material.

‘Maldita suerte’ y la espiral decadente

El guion de Rowan Joffe es mucho más elemental y plagado de lugares comunes en los que es complicado volcar algo interesante. ‘Maldita suerte’ acaba siendo insatisfactoria porque no logra tener la capacidad entretenida de las dos películas anteriores del director, y sus intentos de aparentar trascendencia con un tema potente estiran demasiado sus limitadas posibilidades.

Así, la entrega que Farrell pone para llevar a su personaje a sus extremos más decadentes no se aprecian como un elaborado trabajo de construcción dramática, sino como intento de reclamar atención de cara a premios que probablemente no llegarán. ‘Maldita suerte’ acaba siendo un trampantojo sobre las ideas que quiere abordar, resultando fallida y también aburrida incluso para tener un metraje relativamente corto.

