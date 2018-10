'Patrick Melrose': Benedict Cumberbatch ofrece una interpretación magistral en esta excelente miniserie

Cuando un actor ya no es que se implique, sino que se empeña en realizar una adaptación porque es fan del material original, se nota. Y esto hace que nos podamos encontrar genialidades. Un ejemplo reciente lo tenemos en la lucha de Ryan Reynolds por ser Deadpool... o la de Benedict Cumberbatch por convertirse en Patrick Melrose.

Dice Cumberbatch que las novelas de Edward St Aubyn son ejemplo de la más fina prosa del siglo XXI. No sé si esto es así, debido a que no he podido catarlas, pero lo que sí que os puedo asegurar es que 'Patrick Melrose' es una de las mejores series de 2018.

Adaptada para televisión por David Nicholls y realizada en coproducción entre Showtime y Sky (en España están ya disponibles los tres primeros episodios), 'Patrick Melrose' explora en sus cinco episodios la decadencia de la alta sociedad inglesa a través de los ojos de su nada convencional y roto protagonista.

El primer episodio comienza con Patrick Melrose, interpretado por Benedict Cumberbatch, recibiendo una llamada informándole de que su padre ha fallecido. Mientras, le cuelga la sangre que ha dejado la jeringuilla. Su inusitada reacción ya es una más que adecuada introducción al personaje y al mundillo en el que se ha criado y la familia de la que reniega.

Patrick es un toxicómano heredero de una gran fortuna que no ha dado un palo al agua para merecerse tanto billete. Su padre, interpretado por Hugo Weaving, es un hombre déspota, maltratador y cruel... pero multimillonario. El primer episodio (que adapta el segundo) lleva a un Melrose a recoger el féretro de su padre mientras intenta sobrevivir al síndrome de abstinencia tras jurar, por enésima vez, que deja la heroína.

Tras un formidable episodio de presentación, que nos da algunos de los mejores momentos de Cumberbatch como actor, los siguientes episodios nos muestran diversas épocas de la vida de Melrose. El segundo nos hace un retrato terrible del padre en un verano en la villa familiar en el sur de Francia mientras que los siguientes tres nos devuelven al Patrick adulto.

David Nicholls realiza un soberbio trabajo como un gran escritor, aprovecha las fortalezas del material original con toda su sorna y unos diálogos dignos de análisis. Por otro lado la dirección de Edward Berger no solo es sólida, también es inconformista, buscando en cada episodio la voz propia que requiere la historia y lográndolo.

Pero Cumberbatch es el alma de la serie. Y se nota mucho. Tiene ante él un papelón y lo exprime al máximo. Afortunadamente no está solo, ya que el resto del reparto es asombroso con grandes actuaciones de Weaving, Jennifer Jason Leigh y Pip Torrens, por comentar algunas de las más memorables.

Comenté en el post de los Emmy que 'Patrick Melrose' era una de mis favoritas en varias categorías. Lástima que la Academia de televisión no opinase lo mismo y se fuese de vacío, porque bien se hubiera merecido cada uno de los galardones a los que optaba. Pero bueno, no es tiempo de quejarse, sobre todo porque ya han pasado unas semanas desde la ceremonia.

En definitiva, 'Patrick Melrose' rezuma calidad. Es una miniserie excelente y una adaptación que hace justicia al trabajo de Andrew St. Aubyn. Todo está cuidado al máximo y tanto guion como dirección y actuación destacan. Una producción que entra directa a la lista de mejores series de 2018.