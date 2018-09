Emmy 2018: quién ganará y quién debería ganar los premios más importantes de la televisión

Ya está todo preparado para que el Teatro Microsoft de Los Ángeles acoja la ceremonia de entrega de la 70ª edición de los Premios Emmy, los más importantes de la televisión. Michael Che y Colin Jost son los encargados de presentar la gala que corone a las mejores series y programas de la tele estadounidense.

Como siempre, los fans y seriéfilos hacemos nuestras cábalas, porras y quinielas sobre qué producciones serán las mejores para la Academia de Televisión en Hollywood y en Espinof hemos cogido la lista de nominados y realizado nuestras propias predicciones. Así que ¿qué series triunfarán en los Emmy 2018?

Mejor actor de drama

Quién ganará : Sterling K. Brown por 'This is us'.

: Sterling K. Brown por 'This is us'. Quién podría ganar : Matthew Rhys por 'The Americans'.

: Matthew Rhys por 'The Americans'. Quién quiero que gane: Jeffrey Wright por 'Westworld'

Aunque en los premios nunca se termina de saber, muchas veces la popularidad y, sobre todo, sus antecedentes hacen que la balanza se incline a favor de Sterling K. Brown. En caso de ganar Brown igualaría a Bryan Cranston en número de Emmys consecutivos (tres). La diferencia vendría de que el primer Emmy del actor sería por miniserie.

Si hay alguien que podría arrebatarle el Emmy a Brown ese es Jeffrey Wright, que ha tenido en esta temporada de 'Westworld' un papelón más grande que el del año pasado. El factor "última temporada" siempre es importante en las nominaciones, de hecho yo creo que 'The Americans' podría ser en la mayoría de categorías la tercera en discordia. Y en esta no es una excepción. Rhys es un gran actor y demuestra episodio a episodio que merecería ser laureado en este galardón.

Mejor actriz de drama

Quién ganará : Elisabeth Moss por 'El cuento de la criada'

: Elisabeth Moss por 'El cuento de la criada' Quién podría ganar : Keri Russell por 'The Americans'

: Keri Russell por 'The Americans' Quién quiero que gane: Tatiana Maslany por 'Orphan Black'

Mucha mayor competencia hay en la categoría femenina. De hecho me ha dolido descartar a Claire Foy como la magnífica Isabel II en 'The Crown', pero creo que este es el año de Elisabeth Moss. La criada más famosa de la televisión es, sin duda, la favorita para llevarse la estatuilla tras una segunda temporada más sombría pero que ha potenciado aún más la labor de la actriz.

Al igual que con su compañero de reparto, Keri Russell puede convertirse en la ganadora de un Emmy gracias al recién nombrado factor última temporada de 'The Americans'. Y sería un premio que corone todo el río de alabanzas que ha desplegado Russell en estos últimos episodios. Pero por lo personal, me gustaría que se lo llevase de nuevo Tatiana Maslany, sería también un delicioso homenaje al final de 'Orphan Black'.

Mejor actor secundario de drama

Quién ganará : Matt Smith por 'The Crown'

: Matt Smith por 'The Crown' Quién podría ganar : Peter Dinklage por 'Juego de Tronos'

: Peter Dinklage por 'Juego de Tronos' Quién quiero que gane: Matt Smith

A mi juicio, la temporada pasada John Lightow arrebató (una lucha justa, todo hay que decirlo) el Emmy a Matt Smith. Así que creo que este es el año del ex Doctor. Ya no porque es un gran actor, sino porque además la trama que ha tenido esta temporada de 'The Crown' ha sido una de las más potentes de la serie de Netflix.

Si quitamos a Smith del mapa, tenemos las luchas de casi siempre: los Lannister son tan habituales en esta categoría que sería extraño que no ganase alguno de ellos de nuevo, sobre todo Dinklage. El personaje de David Harbour esta temporada de 'Stranger Things' le han convertido en un favorito de los fans, pero esto no quiere decir que lo sea para los votantes.

Mejor actriz secundaria de drama

Quién ganará : Yvonne Strahovsky por 'El cuento de la criada'

: Yvonne Strahovsky por 'El cuento de la criada' Quién podría ganar : Alexis Bledel por 'El cuento de la criada'

: Alexis Bledel por 'El cuento de la criada' Quién quiero que gane: Thandie Newton por 'Westworld'

Creo que** a más de uno nos gustaría que Thandie Newton se alzase con la estatuilla** después de una gran temporada en la que, simplemente, ha estado mejor que en la anterior. Sin embargo creo que sus opciones son bastante limitadas teniendo en cuenta que compite con uno de los personajes del año: Serena Joy.

Esta segunda temporada de 'El cuento de la criada' puso mucho foco en explorar las contradicciones (que no incoherencias) del personaje interpretado por Yvonne Strahovsky y esto ha tenido su recompensa en una magnífica actuación que está bastante a la par con la de Moss. Por otro lado, Ann Dowd (tía Lidia) ganó el año pasado esta misma categoría y Bledel fue la mejor actriz invitada en la primera temporada.

Mejor serie de drama

Quién ganará : 'El cuento de la criada'

: 'El cuento de la criada' Quién podría ganar : 'Juego de Tronos'

: 'Juego de Tronos' Quién quiero que gane: 'El cuento de la criada'

Madre qué batalla entre favoritos podemos presenciar este año. 'El cuento de la criada' ya hizo historia al ser la primera serie de una plataforma online en ganar un Emmy a mejor drama y el segundo consecutivo podría consagrar a Hulu como la contrincante real a tener en cuenta en la carrera por los premios.

Por otro lado, hay que recordar que cuando ganó la serie protagonizada por Moss 'Juego de Tronos' no podía participar en los Emmy por no haber emitido temporada. Así que la batalla está ahí, con el resto de adversarios esperando dar la sorpresa con pocas opciones.

Mejor actor de comedia

Quién ganará : Donald Glover por 'Atlanta'

: Donald Glover por 'Atlanta' Quién podría ganar : Bill Hader por 'Barry'

: Bill Hader por 'Barry' Quién quiero que gane: Ted Danson por 'The good place'

He de reconocer que esta es una de las categorías en las que más me ha costado decidir. Yo diría que la batalla fundamental está entre Bill Hader y Donald Glover porque el resto tiene menos posibilidades. No porque no lo merezcan (quizá el más descolgado aquí sea el protagonista de 'Black-ish') sino porque son los nombres más destacados del año.

Mi favorito es Glover, pero el Barry de Hader es toda una delicia. Por otro lado, el trío Ted Danson, Larry David y William H. Macy son algunos de los perennes de la categoría y, en este sentido, los votos estarán muy divididos.

Mejor actriz de comedia

Quién ganará : Rachel Brosnahan por 'Marvelous Mrs. Maisel'

: Rachel Brosnahan por 'Marvelous Mrs. Maisel' Quién podría ganar : Allison Janney por 'Mom'

: Allison Janney por 'Mom' Quién quiero que gane: Rachel Brosnahan

Quizá Pamela Adlon nos de la sorpresa este lunes por su papel en 'Better things' o incluso Issa Rae como protagonista de 'Insecure' podría recibir muchos apoyos, pero creo que la batalla en esta categoría está entre Rachel Brosnahan y Allison Janney. Aunque Janney tenga media docena de Emmys, dos de ellos como secundaria en 'Mom', la categoría principal se le resiste.

Por otro lado, 'Marvelous Mrs. Maisel' fue una de las series promesa del año y tanto la serie como su protagonista llegan con sendos Globos de oro en sus respectivas temporadas. Sin embargo el haberse estrenado hace casi un año puede jugar en su contra al no estar "tan reciente" como otras de sus competidoras.

Mejor actor secundario de comedia

Quién ganará : Alec Baldwin por 'SNL'

: Alec Baldwin por 'SNL' Quién podría ganar : Tony Shaloub por 'Marvelous Mrs. Maisel'

: Tony Shaloub por 'Marvelous Mrs. Maisel' Quién quiero que gane: Henry Winkler por 'Barry'

Vaya categoría, amigos. Una categoría que, juraría, es la primera vez en el que no hay nadie de 'Modern Family' desde el estreno de la serie y nos encontramos con un grupo muy heterogéneo de actores que están, cada uno, sensacionales en sus respectivos papeles. Aquí creo que en los Emmy serán conservadores y proclamarán ganador a Alec Baldwin por el mismo papel de Trump por el que ganó la estatuilla el año pasado.

Sin embargo, ahora que el presidente de EEUU se ha vuelto algo menos interesante para la sátira y la ficción puede que la balanza se incline hacia otros. Mis favoritos en este sentido son Shaloub como el padre de Mrs. Maisel y Winkler como el socio de Barry. Creo que estará entre ellos dos, aunque Louis Anderson podría, también, alzarse con el Emmy.

Mejor actriz secundaria de comedia

Quién ganará : Kate McKinnon por 'SNL'

: Kate McKinnon por 'SNL' Quién podría ganar : Alex Borstein por 'Marvelous Mrs. Maisel'

: Alex Borstein por 'Marvelous Mrs. Maisel' Quién quiero que gane: Betty Gilpin por 'GLOW'

Ardo en deseos por ver a 'GLOW' llevarse una de las categorías principales de los Emmy este año y quizá sea Betty Gilpin la que haga los honores. O quizá no porque, al igual que en la categoría masculina, aquí hay bastante competencia de nivel.

Tenemos, por un lado, la gran Kate McKinnon que sienta cátedra desde 'SNL' y parece posicionarse entre las favoritas. Por el otro el factor "regreso de serie mítica" puede incentivar el voto hacia Megan Mullally o Laurie Metcalf. Pero si, como parece el relato de premios de la noche gira en torno a 'Marvelous Mrs. Maisel', entonces la gran Alex Borstein es nuestra mujer.

Mejor serie de comedia:

Quién ganará : 'Barry'

: 'Barry' Quién podría ganar : 'Atlanta'

: 'Atlanta' Quién quiero que gane: 'Atlanta'

Si en drama (y, como veréis, en serie limitada) lo tengo bastante claro, en comedia tengo demasiadas favoritas y demasiadas series merecedoras del Emmy. Este año creo que la batalla es a tres bandas: 'Marvelous Mrs. Maisel', 'Atlanta' y 'Barry'.

Normalmente descartaría a 'Atlanta', no por su calidad sino por su condición de serie minoritaria e independiente. Sin embargo, este año sí que parece que ha ganado bastante popularidad entre los miembros de la Academia de televisión estadounidense. Pero creo que el premio se lo llevará 'Barry' precisamente por ser "más industria" que la otra.

Mejor actor de miniserie o tv movie

Quién ganará : Benedict Cumberbatch por 'Patrick Melrose'

: Benedict Cumberbatch por 'Patrick Melrose' Quién podría ganar : Darren Criss por 'El asesinato de Gianni Versace'

: Darren Criss por 'El asesinato de Gianni Versace' Quién quiero que gane: Benedict Cumberbatch

Aunque muchas veces el factor "actor de cine español" es bastante importante a la hora de analizar estas categorías por parte de la prensa generalista de estos lares, no creo que Antonio Banderas pueda optar a ganar su primer Emmy teniendo enfrente a la fuerza de la naturaleza que es el Patrick Melrose de Benedict Cumberbatch. Para mí, el claro favorito de la categoría.

El único que vería capaz de arrebatarle la estatuilla al inglés sería Darren Criss en el sublime papel de Andrew Cunanan en la temporada 2 de 'American Crime Story'. Y eso que en la categoría se encuentra presente tanto Jeff Daniels, un gran habitual de los premios, como John Legend, cuya versión de Jesucristo Superstar se ha convertido en el espectáculo televisivo del año.

Mejor actriz de miniserie o tv movie

Quién ganará : Laura Dern por 'The tale'

: Laura Dern por 'The tale' Quién podría ganar : Jessica Biel por 'The sinner'

: Jessica Biel por 'The sinner' Quién quiero que gane: Michelle Dockery por 'Godless'

Sí, soy consciente de que teniendo a Dern, segura ganadora de la categoría, y a Biel por ahí hace que desear que Michelle Dockery (de lo poco que me engatusó en 'Godless') gane Mejor actriz de miniserie o película para televisión sea de un iluso grande. Pero de ilusión también se vive.

Laura Dern es 'The Tale' y algunos críticos catalogan su actuación como una de las más ejemplares del año. Además la actriz ya ganó el año pasado en mejor secundaria de serie limitada por 'Big little lies', por lo que su nombre suena fuerte en las quinielas. Su contrincante más directa es Jessica Biel, la contundente protagonista de 'The Sinner', que ha tenido uno de los mejores papeles de su carrera.

Mejor actor secundario de miniserie o tv movie

Quién ganará : Jeff Daniels por 'Godless'

: Jeff Daniels por 'Godless' Quién podría ganar : Brandon Victor Dixon por 'Jesus Christ Superstar'

: Brandon Victor Dixon por 'Jesus Christ Superstar' Quién quiero que gane: Jeff Daniels

Categoría dominada por 'El asesinado de Gianni Versace' y hay que admitir que es una de las miniseries favoritas en los Emmy, por lo que Edgar Ramírez puede llevarse una estatuilla por inercia. Por otro lado creo que si Jeff Daniels no se lleva la estatuilla por protagonizar 'The looming tower' se lo llevará por 'Godless', en donde está mucho mejor y aprovecha más su registro de actor.

El Judas del Jesucristo Superstar de NBC fue uno de los pesos pesados de la producción, por lo que el alabado por la crítica Brandon Victor Dixon es un serio candidato a llevarse el galardón. Así que ojo, porque

Mejor actriz secundaria de miniserie o tv movie

Quién ganará : Merritt Wever por 'Godless'

: Merritt Wever por 'Godless' Quién podría ganar : Penélope Cruz por 'El asesinato de Gianni Versace'

: Penélope Cruz por 'El asesinato de Gianni Versace' Quién quiero que gane: Merrit Wever

El factor "¡SHURIIIII!" podría hacer que Letitia Wright ganase el Emmy, pero su papel en 'Black Mirror' no es que sea precisamente brillante. También hay que decir que no sería la primera vez que una actriz recibe de refilón un Emmy por participar en una de las películas del año.

Pero bueno, aquí volvemos a hablar del relato de la noche. Si bien no creo que 'Godless' se lleve el Emmy a Mejor miniserie, sí que es bastante fuerte en las categorías interpretativas. Así que Merritt Wever tiene serias posibilidades de ganar esta categoría. Sus contrincantes principales están en 'Versace' y, aunque Judith Light está genial, creo que los votantes van a tirar, aquí sí, por Penélope Cruz.

Mejor miniserie

Quién ganará : 'El asesinato de Gianni Versace'

: 'El asesinato de Gianni Versace' Quién podría ganar : 'Patrick Melrose'

: 'Patrick Melrose' Quién quiero que gane: 'Patrick Melrose'

El principal punto en contra que tiene 'Patrick Melrose' es que es una serie que, a mi juicio (en breve os hablaré de ella), ha pasado algo desapercibidia en cuanto a audiencias/popularidad. De hecho, es la única nominada que no ha sido estrenada todavía en España (se estrena este martes en Sky), pero es mi clara favorita.

Sin embargo, lo más probable es que la estatuilla se la lleve la reconstrucción que Ryan Murphy (en su labor de productor) ha hecho del asesinato de Versace y la mente criminal de su asesino. Del resto de candidatas, creo que 'Godless' (a pesar de no ser santo de mi devoción) es la que más probabilidades tiene de alzarse con el galardón.

Y hasta aquí este amplio repaso a las categorías más importantes de lo premios Emmy. No soy adivino por lo que puede que yerre en un amplio número de predicciones. Seguro, además, que vosotros tenéis vuestra propia quiniela ¿quienes serán, para vosotros, los que ganen los Emmy 2018?