Una de las películas de ciencia ficción más aclamadas del siglo XXI, uno de los westerns más legendarios de la historia y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de mayo de 2025

Ha llegado la hora de despedirse del mes de mayo de 2025, pero en Espinof no podíamos permitir que eso sucediera sin hacer antes un repaso a 9 novedades imprescindibles de cine en casa que se han lanzado a lo largo de estos días. Y es que los amantes del formato físico en España tienen muchos motivos para alegrarse.

La selección que tenéis a continuación es puramente personal y buscando ofrecer una selección variada de títulos. Eso sí, quizá merezca la pena decir que se puso también a la venta una edición limitada de 'John Wick' por parte de Divisa que literalmente voló en minutos, por lo que he preferido no incluirla al ser sencillamente imposible hacerse con ella. Por su parte, el steelbook de 'Capitán América: Brave New World' se ha quedado fuera por haber tenido artículo propio. Aclarado todo esto, vamos con las 9 de este mes.

'A Complete Unknown'

Timothée Chalamet finalmente se quedó con las ganas de conseguir su primer Óscar gracias a su aclamada versión de Bob Dylan, pero los amantes del formato físico en España finalmente van a poder hacerse con esta película. La única pega es que a España no nos llega la versión en UHD, pero al menos se mantienen los extras para aquellos que quieran entrar más en detalle por qué la película ha sido así. Para ello es especialmente recomendable el audiocomentario a cargo del director James Mangold. Puede ser vuestra por 19,99 euros.

'Donnie Darko', edición coleccionistas

Una de las ediciones del año. Hasta ahora, esta aclamada película de culto de Richard Kelly había tenido una distribución francamente mejorable en nuestro país y Selecta ha pegado un puñetazo encima de la mesa con una edición muy cuidada. Es verdad que en cuanto a extras hay versiones de otros países más completas -pienso principalmente en la de Arrow para Reino Unido o Estados Unidos-, pero tampoco es que aquí escaseen.

Además incluye los dos montajes, un libreto con textos de Nathan Rabin, Jamie Graham y Anton Bitel que complementa aún más el apartado de extras y el disco con la banda sonora. Personalmente habría ido antes a por conseguir todos los extras que esta opción, pero ahí ya es cuestión de preferencias. Lo que sí veo totalmente mejorable es que la caja de cartón que sirve para resguardar el bonito digipack es algo endeble. Una funda más rígida y compacta como la que Warner usó en el caso de 'Con la muerte en los talones' habría sido mejor.

Por cierto, es verdad que los 80 euros que vale de normal me parecen un coste un tanto exagerado, pero ya ha aparecido la primera rebaja y ahora mismo la tenéis en Amazon por 67,86 euros.

'El idiota'

La colección de Akira Kurosawa que A Contracorriente Films ha ido lanzando a lo largo de los años es todo un imprescindible para los amantes del cine clásico. Este mes ha sido el turno de esta adaptación de Fiódor Dostoyevski que quizá no se encuentre entre sus mejores películas, pero más por el altísimo nivel de otros títulos de su filmografía que por cualquier otra cosa.

Además, este blu-ray de 'El idiota' viene con la sorpresa de dos extras grabados de forma exclusiva para esta edición. Uno más centrado en la elaboración de la película y cómo los productores acabaron evitando el deseo de Kurosawa de estrenarla en dos partes, mientras que el otro se centra más en la relación de la película con la obra de Dostoievski. Muy interesantes ambos, creo que si solamente tienes tiempo para ponerte uno, daría prioridad al primero por su mayor valor a la hora de dar contexto. Ahora mismo la tenéis por 16,99 euros

'La hora del lobo'

A Contracorriente Films ya se había sumergido hace poco en la filmografía de Ingmar Bergman con la fundamental 'Persona' y ahora vuelve a apostar por el cineasta sueco con una película de terror que, tal y como recuerda el jugoso libreto a cargo de Quim Casas, no logró un aplaudo unánime en el momento de su estreno, ya que "fue considerada por algunos como un retroceso respecto a Persona", pero que luego no ha dejado de ganar prestigio. También se incluye una extensa introducción a cargo de Ángel Sala que ofrece una valiosa dosis de contexto. Su precio actualmente es de 18,52 euros

'Memorias de un caracol'

Mi película favorita de lo que llevamos de año es además el primer largometraje de Adam Elliot desde que en 2009 deslumbrase con la extraordinaria 'Mary and Max'. Aquí se queda un poquito por debajo, pero estamos ante una maravilla del cine animado que además cuenta con una excelente edición por parte de Divisa con extras para todos los gustos, aunque personalmente me quedo por encima de todo con el hecho de que se incluyan los cinco cortometrajes de su director para que todo el mundo pueda profundizar de forma más sencilla en su obra. Por 17,99 euros será vuestra, y al menos por ahora cuenta con una elegante slipcover para darle un mayor toque de exclusividad.

'Saturday Night'

Nos quedamos sin poder verla en cines, pero Sony ha tenido a bien editar en blu-ray esta película de Jason Reitman sobre todo lo que sucedió tras bastidores antes del estreno del primer programa del mítico 'Saturday Night Live'. Una propuesta curiosa que quizá habría dado más de sí en otras manos, pero merece la pena echarle un ojo. Lo mismo puede decirse de su edición en formato físico, donde la estrella es el audiocomentario a cargo del propio Reitman y varios miembros del equipo técnico. Una conversación en la que el director funciona un poco a modo de moderador y que deja espacio para que todos aporten su granito de arena. Además ahí también explican por qué se introdujeron ciertos cambios respecto a lo que sucedió realmente aquella noche en el plató. Os costará 21,95 euros.

'Starman', steelbook en UHD

La carrera de John Carpenter está repleta de títulos inolvidables, lo cual quizá haya llevado a que 'Starman' quede en un segundo plano. Con un enfoque más familiar de lo habitual en él, casi como si quisiera hacer algo más en la línea de 'E.T., el extraterrestre', es una obra estimable que ahora llega con una edición de auténtico lujo.

Por un lado tenemos la cuidada presentación en caja metálica, algo que ya de por sí añade un toque de exclusividad, pero es que además está repleta de extras. La pieza estrella es ese audiocomentario a cargo de Carpenter y Jeff Bridges que se sitúa como uno de esos que merece la pena escuchar incluso aunque la película no te vuelva loco -ahí la única pega es que solamente se incluya en el disco blu-ray y no en el UHD-. Ojo también a esos casi 20 minutos de escenas eliminadas...

Por 29,95 euros podéis haceros con ella, y yo no esperaría mucho si os interesa, pues estas ediciones suelen agotarse rápido y luego no queda otra que tirar de pagar de más en Wallapop o similares...

'The Brutalist'

Una de las grandes películas del año, como así lo atestiguan los 3 Óscar con los que fue recompensada. Con una escala épica y una excelente interpretación de Adrien Brody, es cierto que hay alguna decisión de guion un tanto cuestionable, pero sigue siendo un título que merece estar en la colección de cualquier amante del séptimo arte. La pega es que a España nos llega solamente en blu-ray y sin ningún tipo de extra. Haceros con ella os costará 21,95 euros.

'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp', steelbook en UHD

El mítico western protagonizado por Kurt Russell y Val Kilmer llega en una preciosa edición en caja metálica que personalmente sitúo como de los steelbooks más elegantes de lo que llevamos de año. De hecho, la única pega que puedo ponerle a esta edición es algo sencillamente insalvable, ya que nos quedamos sin ningún tipo de extra al no haberse lanzado en España la edición en blu-ray que Disney sí distribuyó en otros países.

Y es que en esos territorios sí se añade esa anterior edición en blu-ray donde, por ejemplo, se incluye un 'Cómo se hizo' de casi 30 minutos. Si tenéis curiosidad, podéis verlo aquí. El steelbook os costará 29,99 euros y ahora mismo es difícil poder encontrarlo -en muchos comercios sale ya agotado-, pero imagino que en Divisa sacarán una segunda tirada. Además tenéis la opción de la edición sencilla en UHD por 19,99 euros.

