La primera película de superhéroes de una leyenda de Hollywood vuelve con su versión definitiva. Una aventura de ciencia ficción que ahora presenta su codiciado steelbook

El cine de superhéroes sigue teniendo un gran peso en Hollywood, aunque es cierto que su capacidad para arrasar con todo parece concretarse cada vez más en títulos puntuales. Luego hay otros que no funcionan tan bien en taquilla, ni siquiera aunque formen parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Eso es justo lo que sucedió en el caso de 'Capitán América: Brave New World', una aventura en la que destaca el hecho de ser la primera incursión en este tipo de propuestas de un actor tan emblemático como Harrison Ford.

Ahora la película protagonizada por Anthony Mackie inicia su andadura en la colección de los amantes del cine en formato físico, pues 'Capitán América 4' ya puede comprarse tanto en blu-ray por 21,99 euros como en uhd por 26,99 euros. Además se pone a la venta una edición para coleccionistas en caja metálica al precio de 32,99 euros que es la que vamos a repasar a continuación.

Como es habitual en los lanzamientos de Marvel en 4K, 'Brave New World' cuenta con un acabado audiovisual extraordinario que la eleva muy por encima del nivel que tendrá cuando llegue a Disney+ este próximo miércoles. Con una imagen de referencia, el sonido también brilla con luz propia en la pista en inglés en Dolby Atmos, mientras que los amantes del doblaje se tienen que conformar con un DTS 5.1. Dicho esto, pasemos con el estuche en caja metálica, que es lo que realmente la diferencia de la versión sencilla en UHD:

El steelbook

Disney ha optado por un diseño minimalista con un gran uso del blanco y una imagen frontal centrada en los personajes de Anthony Mackie y Harrison Ford. Por mi parte, me habría encantado que usasen esta famosa imagen, pues es la primera que me viene a la mente cuando pienso en 'Capitán América 4', pero eso no quita que la opción elegida sea más que satisfactoria

Unas pocas imágenes más para que podáis comprobar con mayor detalle tanto la parte trasera como la delantera y el lomo de este steelbook.

Tampoco me olvido de la parte interior de esta edición, completamente dominada por una atractiva imagen de Mackie sobrevolando los cielos.

Por último, el diseño de los discos opta por una imagen centrada en Capitán América para la copia en UHD, mientras que el blu-ray se centra en el Hulk Rojo. Cero quejas.

Parte delanteta

Parte trasera

Como también tengo en mi colección los steelbooks de 'Capitán América: El soldado de invierno' y 'Capitán América: Civil War', he creído que podría ser útil incluir estas imágenes para que podáis comprobar cómo se comparan con el de 'Brave New World'.

Personalmente creo que hay una mejora clara en un par de detalles. El primero es que se incluye el título de la película en el lomo en lugar de una colección de imágenes de los personajes. El segundo es la serigrafía de los discos, pues Marvel optaba por diseños que era imposible que fueran más sosos, pero eso ha ido a mejor desde hace unos años. A cambio es cierto que el diseño minimalista de la parte trasera luce menos que el de las dos anteriores entregas.

Los contenidos adicionales

En este steelbook no hay ningún extra exclusivo de esta edición, ya que incluye todos los contenidos adicionales que encontraréis en las otras ediciones de 'Brave New World'. Vamos a repasarlos a continuación:

Audiocomentario del director Julius Onah y el director de fotografía Kramer Morgenthau . Un variado repaso a diferentes aspectos de la película, desde el uso de cámaras y lentas hacia la importancia del color, haciendo inciso al hecho de que inicialmente se busca un look de thriller político para abrazar de lleno su naturaleza de aventura de superhéroes durante el tramo final. Quizá no es tan fluido como uno le gustaría, ya que hay silencios prolongados de vez en cuando, pero es interesante lo que se cuenta, incluso aunque deja la sensación de que sea más una intención que algo que realmente se luzca en la propia película.

. Un variado repaso a diferentes aspectos de la película, desde el uso de cámaras y lentas hacia la importancia del color, haciendo inciso al hecho de que inicialmente se busca un look de thriller político para abrazar de lleno su naturaleza de aventura de superhéroes durante el tramo final. Quizá no es tan fluido como uno le gustaría, ya que hay silencios prolongados de vez en cuando, pero es interesante lo que se cuenta, incluso aunque deja la sensación de que sea más una intención que algo que realmente se luzca en la propia película. Escenas eliminadas . Son solamente tres y aportan poco que merezca la pena, hasta el punto de que dejan más la sensación de secuencias algo más amplias de lo que ya vemos en el montaje final. Es evidente que hay mucho más material que Marvel no ha decidido incluir.

. Son solamente tres y aportan poco que merezca la pena, hasta el punto de que dejan más la sensación de secuencias algo más amplias de lo que ya vemos en el montaje final. Es evidente que hay mucho más material que Marvel no ha decidido incluir. Tomas falsas . Un montaje de poco más de 2 minutos al ritmo de la canción 'Holding Out for a Hero'. Simpático, sobre todo porque parece que Ford realmente se lo pasó bien, pero prescindible. Por cierto, podéis verlo pinchando aquí.

. Un montaje de poco más de 2 minutos al ritmo de la canción 'Holding Out for a Hero'. Simpático, sobre todo porque parece que Ford realmente se lo pasó bien, pero prescindible. Por cierto, podéis verlo pinchando aquí. Dos breves featurettes. La primera se titula 'Asumiendo el mundo' y se centra en la evolución de Sam Wilson en el universo Marvel, tanto cómo acabó convirtiéndose en el Capitán América como el hecho de que también pasó su posición como Falcon a Danny Ramirez. La segunda es 'Viejas rencillas, nuevas heridas' presta especial atención a la relación de la película con 'El increíble Hulk' y la presencia de nuevos personajes. Ambos tienen más de material promocional que de piezas documentales que realmente profundicen en los temas que abordan.

En definitiva

Un steelbook con un buen diseño para sumar a tu colección de Marvel, pero la película en sí misma no especialmente memorable, sucediendo lo mismo con sus contenidos adicionales. Se agradece que Divisa esté al pie del cañón para mantener con vida el formato físico, pero en este caso hay que confesar que se trata de una edición metálica solamente imprescindible para aquellos que sigan apostando por tener todas las películas del MCU así.

