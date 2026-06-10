Los timadores que roban dinero a los actores novatos de Hollywood utilizando la IA y destrozando sus ilusiones. "Es demasiado esfuerzo para ser un timo"

Puede que no haya un colectivo más desesperado por una oportunidad que el de los actores novatos de Hollywood esperando, como sea, una oportunidad de demostrar lo que valen. Donde hay desesperación, hay oportunidad de negocio, y donde hay negocio... hay timadores. El mundo del cine americano se ha visto sacudido por una engañifa a tamaño gigantesco que se ha aprovechado de las ganas de trabajar de todo un sector utilizando la IA para sus actos villanescos. Por si tuviéramos pocos problemas con la IA en el mundo del cine.

Steven SpIAlberg, ¿dígame?

El truco era siempre el mismo: un director de cine o televisión famoso se ponía en contacto con un actor o actriz que hubiera hecho papeles episódicos para pedirle un casting en vídeo. Un día después, le informaba de que había conseguido el papel en una serie como 'Hacks', tal y como cuenta The Hollywood Reporter. Para terminar del todo con el papeleo, tan solo necesitaban que rellenase un NDA y se hiciera miembro del sindicato SAG-AFTRA.

Hasta aquí todo normal... si no fuera porque la dirección desde la que se enviaba el supuesto contrato no era oficial (era SAG-AFTRA@contractor.net, por si tienes curiosidad). Si el intérprete no se daba cuenta del engaño, acabaría pagando 3000 dólares al timador como costes para poner en marcha su supuesta iniciación. Es posible que te preguntes cómo es posible que un timo tan obvio funcionara y, como dice Isabella Schaub, que estuvo a punto de caer, "Es demasiado esfuerzo para ser un timo".

Los timadores llevan medio año utilizando el correo para suplantar a directores de casting famosos, y haciendo que actores novatos ilusos paguen unos supuestos gastos para seguir adelante en el proceso de una serie, algo absolutamente ilegal y que demuestra, para algunos, que los timadores no saben mucho de la industria. Sin embargo, otros no piensan lo mismo y están seguros de que quien sea, está dentro del mundo del cine, como afirma la directora de casting de 'Wicked', Tiffany Little Canfield.

Parece que quien esté haciendo esto entiende muy bien el proceso de casting porque están pidiendo castings y a veces incluso dando feedback y llevándote por el buen camino. Están imitando el proceso de casting en lugar de diciendo "Oh, he visto una foto tuya, serías perfecto para este papel".

Margery Simkin (la de verdad)

Entre las directoras de casting a las que la IA ha robado la identidad están Carmen Cuba ('Stranger Things'), Avy Kaufman ('The OA') o Margery Simkin ('Avatar'), cada una de ellas con varias cuentas de email falsas a su nombre. En el caso de esta última, los timadores llegaron a usar su voz para grabar un mensaje de audio a uno de los timados: "Estoy mandando esta nota de voz para hacerte saber que soy realmente yo y no una maldita estafa desde África". Por supuesto, previo uso de IA, lo que hace que el resultado final sea más espeluznante y haya llamado la atención de la Symkin real.

Nadie sabe cuánta gente ha caído en el timo: aunque The Hollywood Reporter no ha encontrado a nadie, probablemente tampoco lo querrían admitir. Al fin y al cabo, tres cuartos de los adultos timados por estafas cibernéticas ni siquiera acaban denunciándolo a la policía. Y, además, en un sector como este, aunque recibieran el correo de una dirección obviamente falsa como “avy.kaufmanscasting@gmail.com”, muchos se quedaron con el runrún de haber podido perder un papel increíble por miedo a la estafa. Ahora, por fin, pueden dormir tranquilos. Con suerte, nadie más caerá en las garras de estos delincuentes, de momento. El futuro va a ser tremendamente complicado para todos.

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