Los servicios de streaming están convencidos de que queremos usar la IA para crear nuestras propias series. Creo que están totalmente equivocados

Hace un par de años, fueron los NFT. Nadie podía vivir sin un NFT, no eras nadie sin tu mono feo, iban a decidir el futuro del planeta, no eras nada sin ellos. Poco antes, el Metaverso. Mark Zuckerberg anunció con bombo y platillo que él se había hecho un avatar para vivir en su universo online similar a 'Second Life' y todas las marcas se aseguraron su parcelita. Ahora es el turno de la IA, una tecnología que es tremendamente útil para la ciencia y muchísimas pequeñas cosas tediosas del día a día (desde sacar los puntos clave de una reunión hasta programaciones básicas) pero que algunos se han empeñado en que debe ser el cuentacuentos del futuro. Y, por supuesto, no hay una sola empresa que no se haya arrodillado ante el poder de una máquina dando las cosas más saneadas, mal hechas y aburridas que vas a ver en todo el año.

IA está bien

Amazon ya ha anunciado que apuesta por Showrunner, una IA que te permite hacer tus propias series y programas de televisión, cumpliendo esa profecía (agorera para algunos, esperanzadora para otros) de que, en el futuro, podremos tener la temporada 11 de 'Friends' o un episodio de 'Cómo conocí a vuestra madre' ambientado en el espacio en el que nosotros fuéramos los protagonistas solo con dar un par de clicks e introducir un prompt que la máquina lee, asume y recrea rápidamente. Showrunner se hace llamar "el Netflix de la IA", signifique lo signifique eso, y en un principio solo servirá para hacer series de animación (os hablo más sobre ellas después), aunque de momento las herramientas de creación solo estarán disponibles para un grupo de 10.000 usuarios.

Pero no solo es cosa de Amazon: Disney, por ejemplo, parece que está abierta a permitir que la propia Showrunner utilice sus propiedades, de lo que su dueño, Edward Saatchi, ha hablado en Variety asegurando que "el 'Toy Story de la IA' no va a ser un 'Toy Story' barato. Nuestra idea es que el 'Toy Story de la IA' sea jugable, con millones de nuevas escenas, todas propiedad de Disney". Seguro que hay gente que ya se imagina con un cambio de paradigma, pero, personalmente, creo que, cuando se lance a gran escala, será un juguete divertido durante unos meses que pasará al olvido rápidamente.

Entre tanta innovación tecnológica y tantas posibilidades de futuro fácilmente sustituibles por humo, los creadores de esta invención parecen haber olvidado algo básico: ver series y películas es una experiencia individual que no tendría sentido sin el encuentro social posterior. Recomendar y dejarse recomendar, escuchar, agradecer, compartir opiniones y discutir es algo básico de cualquier fenómeno audiovisual, desde los videojuegos hasta los vídeos de YouTube. En el momento en que cada uno disfrute de sus episodios manufacturados exclusivamente para él, ¿dónde estará, pasada la fascinación inicial por la tecnología, la maldita gracia?

¡Usamos la imaginación por ti!

Bo Burnham reflexionaba, al final de su glorioso 'Make Happy', sobre cómo las redes sociales habían mezclado público y autor en una papilla que impide que varias generaciones tengamos una vida relajada, siempre inclinados a la sobreexplotación de nosotros mismos. Crear un episodio de 'The Big Bang Theory' donde Ross Geller se lía con Penny puede parecernos una idea increíble, pero para llevarlo a cabo y hacerlo bien de verdad haría falta darle todo tipo de indicaciones a la máquina: planos, diálogos, personajes, poses, iluminación. Básicamente, dirigir un capítulo a través de una IA... Y todo este esfuerzo, para que todos los derechos, después, no te pertenezcan en absoluto y tu único consuelo sea que le guste al público que utilice esta herramienta o lo vea después en YouTube. Para unos pocos, compensará. Muchos otros pensarán que si van a invertir este tiempo y tienen una buenísima idea, bien podrían hacerla ellos mismos y no depender de los designios de una máquina que va a vomitar algo de lo que ni siquiera van a poder lucrarse.

Por supuesto, hay una manera muy sencilla de contradecir este argumento: el exitazo de videojuegos como 'Super Mario Maker', 'Minecraft' o 'Roblox', que se basan en crear niveles para que otros puedan disfrutarlos, o los fanfics de Wattpad, que tiene cientos de millones de textos subidos a Internet por gusto, creando historias alternativas con personajes de ficción. Personalmente creo que hay diferencias entre los videojuegos (un hobby activo) y ver series (un hobby pasivo) y cómo crear niveles es un juego en sí mismo, mientras que crear prompts se siente de manera inevitable como un trabajo. También y que hay una línea que difiere entre lo artesanal de la creación de historias y lo distópico de verlas convertidas a episodio o película (además, pagando entre 10 y 20 dólares por hacer tus creaciones). Puede que quieras imaginar una noche de pasión entre Harry Potter y Draco Malfoy, pero no verla bajo ningún concepto porque elimina de un plumazo el poder de la imaginación.

En esta sociedad estamos acostumbrados a obsesionarnos con algo durante unas semanas y después olvidarlo para siempre, o, simplemente, que deje de ilusionarnos. Cuando Marvel juntó a los tres Spider-men en 'No Way Home', todo fueron alegrías y reacciones exageradas en Internet. Dos años después, el público se acostumbró, la increíble novedad se desvaneció totalmente e incluso hubo quien empezó a sentir pereza muy rápidamente. Puede que la IA generativa que crea -aparentemente- episodios de series solo para tus ojos sea emocionante al principio, pero cuando no puedas comentar lo que has visto ni intercambiar opiniones, y se convierta un entretenimiento totalmente solitario, se convertirá, con bastante probabilidad, en una simple curiosidad más para ver en Twitter o TikTok y olvidar al instante.

Hazlo tú mismo, sin motivo alguno

Aunque en los albores de la IA generativa todo eran promesas de futuro y hubo incluso quien enterró a los creadores antes de tiempo, lo cierto es que gran parte de la sociedad ha acabado utilizando ChatGPT simplemente para aligerar su día a día, pero son muy pocos los que quieren que dicte nuestro futuro creativo. Lo mismo ha pasado con el resto de herramientas que aparentemente lo iban a cambiar todo: se han convertido en sinónimo de lo cutre, del poco esfuerzo, de ahorrarse unos euros y tener un gusto estético cuestionable. Las empresas, que siempre quieren estar subidas a lo último sin saber si va a triunfar o no, no han dudado en gastarse millones y millones -que podrían ir dirigidos a ideas audiovisuales de nuevos creadores, por ejemplo- en probar esta nueva invención.

Tampoco hay que olvidar que Saatchi, el creador de Showrunner, ni siquiera está muy seguro de su propia creación: "Quizá nadie quiere esto y no va a funcionar", ha declarado, recordando el fracaso que ya sufrió en 2014 cuando empezó a hacer series para la realidad virtual. "En 2014 dijimos 'Todo va a despegar cuando las ventas suban'. Y no pasó". De momento, antes de tener IPs famosas, Showrunner se ha estrenado con dos series distintas, de unas cuantas que tienen programadas. Una, 'Exit Valley', es una especie de 'Padre de familia' ambientada en "Sim Francisco" que aparentemente se ríe de los líderes del mundo de la IA. El otro es 'Everything is fine', en el que una pareja discute en Ikea y acaban en un mundo donde están separados y se deben reencontrar. Apasionante.

De momento, he podido ver algún episodio de 'Exit Valley' en YouTube... Y la tecnología tiene aún muchísimo que mejorar antes de poder plantar cara de verdad a las series actuales. Si tuvisteis la mala suerte de toparos con los capítulos generados por IA que hace un par de años crearon con 'South Park', os podéis hacer una idea de lo cochambroso de la propuesta. Puede que en un futuro, efectivamente, se puedan crear grandes series escribiendo una línea y dejando que la máquina haga el trabajo de cientos de personas. Ahora mismo, después de probarlo una sola vez por curiosidad (y por la matraca que nos van a dar los distintos servicios de streaming), lo más probable es que la mayoría de la gente se encoja de hombros y se ponga otro capítulo de su serie favorita. Sí, esa creada por humanos en la que no puedes meter tu cara pero de la que puedes hablar en la próxima cena familiar. Eso sí que no tiene precio.

En Espinof | Todo el mundo está intentando convertir sus fotos en imágenes de estilo Ghibli con la IA. No hay nada menos Miyazaki que eso

En Espinof | Las mejores películas de 2025