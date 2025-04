Los Oscars abordan al fin el uso de la IA con sus nuevas reglas, pero hay una aún más impactante: los votantes tendrán que ver las películas

Mientras esperamos que los gobiernos de todo el mundo se pongan las pilas de una santa vez y comiencen a legislar y regular el uso de la inteligencia artificial en entornos laborales, la Academia de Cine de Hollywood ha confrontado al fin al elefante en la habitación y ha incluido nuevas directrices en el nuevo listado de normas que se hará vigente de cara a la próxima temporada de premios.

Una actualización necesaria

Los sonados casos de largometrajes como 'The Brutalist', que empleó la IA para pulir el acento húngaro de Adrien Brody, o 'A Complete Unknown', en la que se utilizó con el fin de aproximar la apariencia de algunos especialistas a la de Timothée Chalamet en tres planos abiertos con su personaje pilotando una motocicleta, encendieron no pocas alarmas hace aún pocos meses, pero no fueron los únicos títulos que tiraron de esta herramienta.

Según informes, 'Furiosa', 'Dune: Parte Dos', o 'Sonic 3. La película' también se aprovecharon de la tecnología, así que, vista su proliferación, en la organización de los premios más importantes de la Meca del cine ha estipulado lo siguiente.

"En lo que respecta a la inteligencia artificial generativa y otras herramientas digitales empleadas en la creación de una película, estas herramientas ni ayudan ni perjudican las posibilidades de lograr una nominación. La Academia y cada rama evaluarán el logro teniendo en cuenta el grado en que una persona estuvo en el centro de la autoría creativa a la hora de elegir qué película premiar".

Sin duda, esta norma de elegibilidad para ser nominado es de lo más tibia, y probablemente busque no morder la mano de unos productores que se frotan las manos viendo el ahorro presupuestario que puede suponer agilizar procesos mediante IA. Pero ojo, porque las novedades no sólo atañen al colega ChatGPT y sus hermanos mayores cineastas, sino a los propios académicos.

Y es que, en una maniobra sorprendente y sin precedentes—nótese la ironía—, la Academia ha impuesto que todos los votantes deben ver las películas nominadas en cada categoría si quieren votar en la ronda final que decide a los vencedores. Que se haya tenido que señalar esto dice bastante —o más bien bastante poco— del estado de la institución y el compromiso de sus miembros a la hora de elegir a sus ganadores particulares.

Además de estos dos artículos, se han añadido otros referentes a las campañas promocionales, en las que queda terminantemente prohibido toda comunicación pública, incluyendo contenido en redes sociales, que difame las técnicas utilizadas o los temas tratados por cualquier película. Esta norma, a priori, está estrechamente relacionada con el apartado de la inteligencia artificial y, probablemente, con temas políticos, pero todos estamos pensando en nuestra Karla Sofía Gascón, ¿verdad?

En otro orden de cosas, además de variaciones en el número de títulos que entrarán en las shortlists de diferentes categorías —por ejemplo, la de dirección de fotografía incluirá entre 10 y 20 a partir de ahora—, cabe destacar que, a raíz del caso de 'La semilla de la higuera sagrada', que se envió por el mimso país del que sus disidentes buscaron asilo, a partir de ahora se aceptará expresamente a creadores con estatus de refugiado o asiliado en la categoría de mejor película internacional.

“El país que presenta la película debe confirmar que el control creativo de la obra estaba en gran medida en manos de ciudadanos, residentes o personas con estatus de refugiado o asilo en el país remitente.”

Puedes ver una lista con todas las fechas que marcarán los tiempos de la temporada de premios 2025-2026 en este artículo de IndieWire. Desde luego, se vienen unos Oscars más moviditos que nunca.

