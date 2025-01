El director de 'The Brutalist' sale al paso de la polémica por el uso de IA en la película, pero es sólo un síntoma del grave problema al que se enfrenta la Academia de Hollywood

Cuando creíamos que la temporada de premios, exceptuando los terribles incendios que han asolado Los Ángeles, estaba transcurriendo con normalidad, la controvertida inteligencia artificial ha llegado haciendo más ruido que un elefante en una cacharrería. Y mucho ojo, porque el objeto de la polémica no ha sido otro que su utilización en una de las películas mejor posicionadas para arrasar en los próximos Oscars.

IA sí, pero sólo un poquito

Resulta que , tal y como os contamos, 'The Brutalist' ha utilizado el software Respeecher, que funciona con herramientas de IA para pulir los acentos húngaros de Adrien Brody y Felicity Jones a partir la voz del montador de la película, Dávid Jancsó, que explicó en RedShark News que "la mayor parte de su diálogo húngaro tiene una parte mía hablando ahí".

Pues bien, Brady Corbet, director de la película, no ha tardado en hacerse eco de la polémica. En un comunicado para el medio Deadline, el cineasta ha asegurado que su máxima prioridad fue mantener íntegras las interpretaciones de Brody y Jones, y que la tecnología Respeecher fue utilizada "únicamente" en los diálogos en Húngaro.

"Las interpretaciones de Adrien y Felicity son completamente suyas. Trabajaron durante meses con la coach de dialectos Tanera Marshall para perfeccionar sus acentos. La innovadora tecnología Respeecher fue utilizada únicamente en la edición del diálogo en húngaro, específicamente para refinar ciertas vocales y letras para mayor precisión. Ningún diálogo en inglés fue modificado. Fue un proceso manual, hecho por nuestro equipo de sonido y Respeecher en postproducción. El objetivo fue preservar la autenticidad de las interpretaciones de Adrien y Felicity en otro idioma, no sustituirlas o alterarlas, y se hizo con el máximo respeto por el oficio".

Además, durante su entrevista, el Jancsó también aseguró que se han utilizado herramientas de IA generativa para crear una serie de planos y edificios finalizados que aparecen en la secuencia de cierre del largometraje. Corbet ha hecho alusión a esto, desmintiéndolo.

"Judy Becker y su equipo no utilizaron IA para crear o renderizar ninguno de los edificios. Todas las imágenes se dibujaron a mano por artistas. Para clarificar, en el vídeo conmemorativo que aparece en el fondo de un plano, se crearon imágenes diseñadas intencionalmente para que tuviesen el aspecto de alrededor de los años 80".

Por mucho respeto que pueda haber hacia el oficio —no dudamos que, visto el mimo volcado en la producción, lo hay—, no cabe duda de que este escenario abre ya no una controversia más en la cada vez más nutrida lista de casos que giran en torno a la IA, sino que abre la lata de una conversación que debería derivar en nuevas normativas de cara a los repartos de estatuillas en próximas temporadas de premios.

Al igual que ocurre con las bandas sonoras en, por ejemplo, secuelas, que necesitan tener un tanto por ciento de diferencia respecto a las que se compusieron para entregas anteriores para poder optar a premios, ¿debería especificarse el porcentaje de escenas o diálogos modificados mediante IA para poder presentar candidaturas interpretativas? Me gustaría tener la respuesta, pero he de reconocer que la noticia me ha pillado lo suficientemente en frío como para no saber muy bien dónde se encuentra la línea de la ética.

De hecho, debemos subrayar que no es la primera ocasión en la que se ha utilizado Respeecher en una producción de primer nivel. Sin ir más lejos, otra de las favoritas de la temporada, 'Emilia Pérez', utilizó el software para mezclar la voz de Karla Sofía Gascón con la de la artista francesa Camille para ampliar el rango vocal de la actriz en los números musicales. Mucho menos ético, eso sí, fue la clonación de la voz de James Earl Jones para moldear el Darth Vader de la serie 'Obi-Wan Kenobi' de Disney+.

Para Brady Corbet, "'The Brutalist es una película sobre la complejidad humana, y cada aspecto de su creación fue abordado con esfuerzo humano, creatividad y colaboración". Ahora sólo queda que la Academia de Hollywood adapte sus estatutos a una nueva realidad que, nos guste o no, ha llegado para quedarse.

En Espinof | Todas las películas y series ganadoras de los Globos de Oro que puedes ver en streaming

En Espinof | Las mejores series de 2024