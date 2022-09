La voz de Darth Vader se retira tras 4 décadas, pero una IA ha ocupado su puesto (y no es el primer personaje de Star Wars con el que ha pasado)

Vivimos tiempos oscuros en los que la sombra de Skynet y sus colegas creados sobre ceros y unos empieza a cernirse sobre nosotros y, si dejamos a un lado los aterradores —por espectaculares— resultados artísticos que podemos obtener tras introducir unos cuantos comandos a inteligencias artificiales como Midjourney y nos centramos en el mundo del cine, en la franquicia 'Star Wars' encontramos un buen ejemplo de ello.

A estas alturas estamos más que acostumbrados a que la saga galáctica de George Lucas haga gala de los últimos avances tecnológicos para dar forma a sus producciones, y ahí están las —aún irregulares— técnicas de rejuvenecimiento facial que hemos visto en títulos como 'The Mandalorian' o 'Rogue One'; pero lo que ha compartido el medio Vanity Fair en su último reportaje va un paso más allá.

Una voz que vale un imperio

Durante cuatro décadas, el ya legendario James Earl Jones ha prestado su voz a Darth Vader, pero a sus 91 años de edad ha llegado el momento de retirarse. Lo curioso es que su jubilación imperial no quiere decir que vayamos a dejar de escuchar la única vibración de sus cuerdas vocales cada vez que hable el temible villano; algo posible gracias a la magia de las I.A.

Si pegamos la oreja a un buen equipo de sonido podemos percatarnos de una apreciable diferencia en el sonido de la voz del Vader de 'Rogue One' —más madura y acorde a la edad de Jones— y la de la serie 'Obi-Wan Kenobi' —mucho más similar a la de hace cuarenta años—. Esto es debido a que en el show de Disney+ se ha utilizado tecnología que usa grabaciones de archivo creada por una compañía ucraniana llamada Respeecher.

Matthew Wood, el editor de sonido que ha controlado el trabajo de Respeecher para Skywalker Sound, ha calificado a Jones como "un padrino benevolente" al supervisar la labor de la compañía para moldear la voz de Darth Vader con la mayor fidelidad posible, todo ello después de que se le informase debidamente de sus planes para el futuro del personaje.

Esta no es la primera vez que Lucasfilm tira de este recurso para devolvernos a uno de sus iconos. Sin ir más lejos, el Luke Skywalker de 'El libro de Boba Fett' ya pasó por este proceso y, probablemente, no será el único. El futuro está aquí y, aunque dé un poco de miedo, no queda otra que acostumbrarnos y rezar para que todos estos avances se utilicen para hacer el bien —aunque sea en secuelas y spin-offs de dudosa calidad— .