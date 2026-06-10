Estrenos (10 de junio). 62 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus, Filmin y SkyShowtime

Entre la visita del Papa a España, las finales de la NBA, los playoffs de la ACB y la inminente llegada del Mundial de fútbol de 2026 parece que apenas vamos a tener tiempo (o por lo menos, un servidor) de ponerse al día en materia de series y películas. Pero afortunadamente lo bueno del streaming es que puedes ponerte las cosas cuando puedas y así no perdernos lo que nos interesa.

De esta manera, esta semana tenemos nada menos que 62 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.

Todos nuestros años (Every Year After)

Showrunner: Amy B. Harris | Reparto: Sady Soyverall y Matt Cornett

Prime Video ha puesto desde hace unas semanas su modo veranos para los romances de jóvenes y su nueva serie nos lleva a eso. Una historia romántica sobre los primeros amores narrada a lo largo de seis años.

Estreno el miércoles en Prime Video | 8 episodios

Tráfico aéreo (In Flight)

Guion de Mike Walding y Adam Randall | Reparto: Katherine Kelly, Ashley Thomas, Stuart Martin

Miniserie thriller que cuenta la historia de una azafata de vuelo que, cuando su hijo es encarcelado por un asesinato que niega haber cometido, es empujada al contrabando chantajeada por una peligrosa banda.

Estreno el jueves en HBO Max | 6 episodios

Todos los estrenos

Netflix

Agárralos como puedas. La película (jueves)

Beowulf (sábado)

Bhooth Bangla (jueves)

La cocina del infierno (jueves)

Los colores del mal negro (miércoles)

Cuando menos te lo esperas… (sábado)

Doblemente feliz (jueves)

Las dos caras de la ley (jueves)

Dulces Magnolias T4 (jueves)

Entourage. El séquito (jueves)

La extraña que hay en ti (sábado)

Flashdance (viernes)

La historia de mi familia T2 (miércoles)

Hit Viral (jueves)

Instinto maternal (viernes)

El jilguero (jueves)

Keanu (jueves)

Miss Agente Especial 2 (sábado)

Morir todavía (viernes)

Perdiendo el juicio (viernes)

Pleasantville (jueves)

El polígamo (viernes)

La Princesa Cisne: Navidad (miércoles)

Salvando las distancias (jueves)

Sonic 3. La película (miércoles)

Soy Frankelda (sábado)

Sully (jueves)

Superintelligence (jueves)

Superman Returns. El regreso (jueves)

Supervivencia en equipo. La jungla (miércoles)

Prime Video

Atasco T4 (viernes)

Por encima de tu cadáver (miércoles)

Todos nuestros años (miércoles)

HBO Max

Un amor (jueves)

Indomables (jueves)

Orgullo (viernes)

Tráfico aéreo (jueves)

Disney+

Amor por la borda

Dragon Striker

Sin conexión

Movistar Plus

Filmin

A nuestros amigos

El agente secreto

Baba Yaga y el Libro de los Hechizos

La batalla de Varsovia

El especialista

La indignada Annie

Ip Man 4: El final

Llueve sobre Babel

Un lugar común

El lunes mojado

Mi casa sobre el oceano

Mi primera navidad

Nena

Not Knowing

Sauna

SkyShowtime

Blaze y los Monster Machines T9B (sábado)

Ligas (jueves)

El mejor (jueves)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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