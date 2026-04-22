Los de 'Jury Duty' han presentado candidaturas en los Emmy 2026 hasta para Sia, pero no para su protagonista. Hay una razón para ello

En lo que el mundo de la televisión se prepara para su gran fiesta el próximo mes de septiembre con los premios Emmy, las producciones de esta temporada están ya perfilando las candidaturas que quieren enviar para ser consideradas por los miembros de la Academia de Televisión. Y entre ellas se encuentra 'Deber de jurado: Retiro de empresa' que ha presentado formalmente sus candidaturas para un total de 19 categorías.

Según ha desvelado Prime Video, los productores de la nueva entrega de la desternillante antología de cámara oculta han presentado candidaturas para prácticamente todo el reparto en categorías de actores secundarios, incluyendo sus estrellas invitadas en sus correspondientes categorías.

Todos menos uno

De esta manera, se han inscrito en la siguientes categorías interpretativas de comedia: mejor actor secundario (Alex Bonifer, Jerry Hauck, Chris Kula, Rob Lathan, Marc-Sully Saint-Fleur, Jim Woods, Ryan Perez), mejor actriz secundaria (Blair Beeken, LaNisa Renee Frederick, Erica Hernandez, Stephanie Hodge, Rachel Kaly, Emily Pendergast, Wendy Braun, Rachel Hein), mejor actor invitado (Jarrad Paul e Ian Roberts) y mejor actriz invitada (Sia y Lisa Gilroy).

Un total de 19 nombres entre los que destaca una ausencia: el de Anthony Norman, su protagonista/participante. Algo que ya pasó con la temporada 1. Recordemos que 'El jurado' (Jury Duty) fue una de las grandes sorpresas en los Emmy al estar nominada en tres categorías, incluyendo a James Marsden como actor secundario. Sin embargo, Ronald Gladden no pudo participar del proceso.

La razón es sencilla. Al ser una serie que, si bien podríamos considerar ficción, no deja de ser una "cámara oculta" con un sujeto inocente/víctima ajena a la producción. Por tanto, esa participación involuntaria en la serie provoca, precisamente, que no cumpla los criterios necesarios para poder ser nominado. Aún así, Gladden pudo acudir a la gala de los Emmy y tuvo algún que otro guiño por parte de sus compañeros de serie.

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