Parecía imposible pero 'El jurado' repite la proeza 3 años después. 'Retiro de empresa' asegura carcajadas en una temporada desternillante pero menos espontánea

Hace tres años aparecía por nuestras pantallas una comedia que había pasado por debajo del radar por estos lares (principalmente porque no se había estrenado en España) pero que acaparó la atención de los premios. Una camara oculta que nos llevaba por un juicio falso en el que todos los que aparecían son actores menos uno. La víctima.

Si bien parecía que hacer una segunda temporada iba a ser imposible, el caso es que acaba de aterrizar en Prime Video la segunda entrega de 'El jurado (Jury Duty)' transformada de arriba a abajo y renombrada como 'Deber de jurado presenta: Retiro de empresa' en donde, como podéis suponer, nos vamos de retiro corporativo.

Huelga decir que intentar hacer de nuevo lo que hicieron años atrás se antojaba harto difícil. Así que Lee Eisenberg, cocreador de la serie, y su equipo tenían un reto importante, enfrentándose al cómo hacer una nueva y gigantesca cámara oculta sin repetirse.

El de recursos humanos

No sé hasta qué punto la respuesta podría ser "cambiándolo casi todo" pero sí que es cierto que en esta temporada 2 se nota mucho que no querían repetir esquemas. Si bien conservan la esencia y el espíritu, este 'Retiro de empresa' se ve mucho más confeccionado. Evidentemente esto requiere mucho trabajo de guion, pero sí que da más la sensación de haber traspasado la delgada línea entre un (falso) reality y una ficción.

A lo mejor es por tener reciente la versión mexicana de 'The Office' pero esa confección de la que hablo antes, los tropos y personajes que trabajan en Rockin' Grandma, e incluso el tener un claro villano, causan esa sensación. Podríamos hablar de cierta pérdida de la inocencia del formato para ser algo mucho más producido e incluso artificioso.

También es verdad que parte de esta sensación sea causada porque Michael se apunta a un bombardeo y rema muy a favor del espectáculo. Si en 'El jurado', Ronald era bastante reactivo y testigo de las locuras que pasaban alrededor, este Michael es mucho más participativo (además que, técnicamente, su trabajo de "capitán fiesta" requiere de implicación).

Pero esta sensación general de que todo está quizás más cocinado, si bien resta algo de espontaneidad, no produce ni un indicio de desgaste del formato. Es más, diría que muchas de las situaciones (que no todas) funcionan bastante mejor de esta manera. Es, en definitiva, absolutamente desternillante.

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