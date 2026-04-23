Jon Favreau intentó evitar la muerte de Tony Stark en 'Vengadores: Endgame'. Ahora reconoce que se equivocó

Dentro de unos meses, los fans del Universo Cinematográfico de Marvel tendrán la excusa perfecta para acudir en masa a su sala de cine de cabecera y volver a experimentar en pantalla grande el que, probablemente, sea el momento más traumático de la franquicia. Será durante el reestreno de 'Vengadores: Endgame' en la que, como bien sabrás —y no creo que se considere spoiler a estas alturas—, Tony Stark se sacrifica para morir salvando al universo de la amenaza de Thanos.

Kill your darlings

No obstante, hubo un momento en que el gran colofón de la Saga del Infinito estuvo a punto de quedarse sin su pasaje más memorable por culpa de Jon Favreau, que colocó la primera piedra del MCU con su seminal 'Iron Man' y que permaneció ligado al personaje durante una larga temporada. El realizador no estaba convencido de que fuese buena idea matar al superhéroe, y no dudó en llamar a los hermanos Russo para asegurarse de que seguiría vivo y coleando.

Así lo ha explicado durante su última aparición en el programa de Jimmy Kimmel.

Llamé a los Russo. Estaba en plan, "No sé si... no creo que la gente... No creo que a la gente le vaya a gustar. ¡No lo sé! Creo que va a impactar mucho a la gente porque eran niños que crecieron con el personaje.

A toro pasado, Favreau está satisfecho con la decisión de los directores del díptico compuesto por 'Infinity War' y 'Endgame', defendiendo su trabajo y el de los actores involucrados.

Pero tengo que decirte que lo manejaron muy bien. Y Gwyneth [Paltrow] y Robert [Downey Jr.] hicieron un trabajo maravilloso actuando, y creo que lo hicieron más conmovedor. Creo que hicieron un trabajo magnífico. Estaba equivocado. Estaba equivocado. ¡Me quedé sin habla! Aunque solo sea una película, esos personajes han sido parte de mi vida durante mucho tiempo.

En una entrevista con Vanity Fair, los hermanos Russo ya comentaron que Jon Favreau intentó frenar su instinto homicida con más bien poca efectividad.

Recuerdo estar en caminando de un lado a otro en un plató al teléfono con Favreau intentando que le calmase porque decía: "No puedes hacer esto. Vas a dejar a la gente devastada y no quieres que salgan del cine y se pongan a conducir directamente". Lo hicimos de todos modos.

Si quieres revivir uno de los chasquidos de dedos más trágicos e icónicos de la gran pantalla y no vives en Estados Unidos, tendrás que esperar a que su relanzamiento se confirme en nuestra Españita, porque de momento solo tiene fecha en el país de las barras y estrellas.

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