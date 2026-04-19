Joe Russo asegura que el reestreno de 'Vengadores: Endgame' antes de 'Doomsday' es fundamental. "Crea un puente de una manera única"

El curso cinematográfico es muy —pero que muy— largo, pero no cabe duda de que los dos estrenos más mediáticos de este 2026 están concentrados en una única jornada: la del 18 de diciembre. Será entonces cuando 'Dune: Parte Tres' —más conocida como 'Dune: Messiah'— y 'Vengadores: Doomsday' se enfrenten en una batalla encarnizada por la taquilla en la que las pantallas IMAX se enfrentarán a las nuevas Infinity Vision de la factoría Disney.

Vengatas por partida doble

No obstante, La casa del ratón tiene un arma secreta bajo el brazo para calentar el estreno de la nueva aventura del MCU y, de paso, rascar unos cuantos millones de dólares extra: reestrenar 'Vengadores: Endgame' el 25 de septiembre. Eso sí, para Joe Russo, la mitad del dúo de hermanos y directores responsables del largometraje —y de la próxima 'Doomsday'—, la cosa va más allá de una maniobra estrictamente comercial.

Según aseguró el cineasta durante una charla con Deadline, reestrenar 'Endgame' antes de diciembre, además una "oportunidad única" es algo "fundamental". El principal motivo es que tiende un puente directo entre el cierre de la Saga del Infinito y el próximo evento de Marvel con metraje adicional —algo que, por otro lado, me hace preguntarme qué sentido tiene habernos tragado la tremendamente irregular Saga del Multiverso—.

Es fundamentalmente importante reestrenar la película y, de hecho, la reestrenaremos con metraje ambientado en la historia de Doomsday que hemos añadido a Avengers: Endgame.

Es una oportunidad para crear un puente entre Endgame y Doomsday de una manera muy única. Debido al éxito de la película, tenemos la oportunidad de reestrenarla. No siempre tienes la oportunidad de un reestreno porque cuesta dinero, así que el hecho de que podamos mejorar la historia de Doomsday vinculándola con Endgame y con estos personajes con los que trabajamos durante años y que tanto amamos, y continuar su historia, es una oportunidad realmente única.

Además, Russo comentó que el regreso de Robert Downey Jr. como el Dr. Doom se gestó tras "una larga conversación entre Marvel, Kevin Feige y Robert", creándose para la ocasión una estructura narrativa similar a la de los cómics en los que se inspira el arco narrativo para que su vuelta al Universo Marvel interpretando a otro personaje tenga sentido.

Downey empezó a contemplar su regreso hace unos 2 años, tal vez 2 años y medio. Cenando con él en Nueva York, me mencionó que estaba pensando en esto, y el concepto era que interpretara al villano definitivo. Interpretó al héroe definitivo, y ahora interpretará al villano definitivo. Me pareció una idea muy inteligente.

El objetivo aquí es la narrativa serializada. Eso es lo divertido, esa es la misión, junto con hacer películas que unan a la gente. Diría que hay muy pocas productoras de cine en la historia que hayan unido a la gente de la forma en que lo han hecho las películas de Marvel, fomentando un sentido de comunidad en el cine. La recompensa final es fomentar la comunidad en un momento en que la comunidad escasea.

Con esta última frase, parece que Joe Russo da a entender que la fatiga superheróica es algo muy real. Veremos si el 18 de diciembre, en parte gracias al reestreno de 'Endgame', 'Vengadores: Doomsday' consigue que todos los desencantados —y desconectados— con el MCU vuelvan al ruedo con un extra de entusiasmo que, a título personal, parece muy difícil de recuperar.

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