Emma Stone regresa con su director fetiche en un intenso thriller que reinterpreta libremente una película coreana y ya puedes verla en streaming

A raíz de sus recurrentes presencias en los Oscars se puede creer que Yorgos Lanthimos se ha domesticado para entrar en Hollywood, pero sus esfuerzos más recientes están retomando esa tensa violencia cargada de comedia negra de sus inicios. Y, aun así, esos atrevimientos acaban teniendo premio como en el caso de ‘Bugonia’.

Bichos malos

El cineasta griego aborda este remake de un estrambótico film coreano que, contra pronóstico, acabó nominado a cuatro Premios Oscars este año. Meses después de tal hazaña, esta película protagonizada por Jesse Plemons y Emma Stone hace su estreno en streaming a través de SkyShowtime.

Desolado por una tragedia e inmerso en una colección de teorías conspiranoicas, Teddy Gatz emprende un plan con su primo autista. Juntos secuestrarán a la CEO de la empresa farmacéutica en la que Teddy trabaja y la torturarán hasta que revele la verdad: que es una alienígena infiltrada en la Tierra haciéndose pasar por humana.

Con una mirada bastante próxima aunque deformada, la película pone de frente dos bandos a los que el espectador no le apetece apoyar especialmente. Por un lado, gente consumida por el contenido online para creer cosas que desafían la lógica. Por otro lado, representantes del capitalismo más voraz que doblegan el lenguaje a su voluntad para escurrir todos los bultos de los problemas que crean.

El lenguaje es parte importante en la tensión que Lanthimos crean en la película, que exagera también con un uso contraintuitivo del formato VistaVision en espacios cerrados. El resultado es espectacular, y crea también una sensación alienígena que ayuda a la intriga que se va ligando al conflicto central.

Sus intérpretes, ya veteranos en la factoría Lanthimos entiendo sus tonos y sus ritmos cinemáticos, exploran sus límites para hacer de ‘Bugonia’ la película más próximas a esas extravagantes obras griegas que hacía y resultaban chocantes. Incluso con ciertos atajos tomados, además de no trascender de lo que logra la original, es una película notable más de uno de los cineastas del momento.

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