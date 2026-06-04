Netflix acaba de estrenar una serie perfecta para aquellos a quienes 'Michael' se les quedó corta. Un repaso a la polémica que le sigue persiguiendo

Pasan los años y Michael Jackson sigue siendo una de las figuras más fascinantes, influyentes y polémicas de la cultura pop. Casi dos décadas después de su muerte, su música sigue conquistando al público, pero su legado también permanece inevitablemente ligado a las acusaciones de abuso sexual infantil que marcaron los últimos años de su vida.

Aunque todo esto no se aborda en el biopic, Netflix recupera este polémico episodio con 'Michael Jackson: El veredicto', una docuserie de tres episodios dirigida por Nick Green que revisita el mediático juicio de 2005. A través de imágenes de archivo, documentos judiciales y testimonios de figuras clave del caso, la producción reconstruye el proceso que terminó con su absolución.

La cara B de un ídolo

La producción arranca con el registro policial del rancho Neverland, mostrando imágenes inéditas de los agentes inspeccionando la propiedad de Michael Jackson. A partir de ahí, el documental reconstruye el origen del caso y el papel que desempeñó el célebre documental 'Living With Michael Jackson', que expuso públicamente la relación del cantante con el joven Gavin Arvizo y desencadenó una enorme tormenta mediática.

Gracias a las notas judiciales, imágenes de archivo y entrevistas con fiscales, abogados, periodistas y miembros del jurado, 'Michael Jackson: El veredicto' desentraña un proceso judicial que se prolongó durante tres meses. Aunque las cámaras no pudieron entrar en el juicio, la serie logra explicar con claridad los momentos clave del juicio y la estrategia seguida por ambas partes durante uno de los casos más mediáticos de comienzos de siglo.

Uno de los aspectos más interesantes del documental es su análisis de la influencia que ejercía Jackson sobre la opinión pública. La serie muestra cómo millones de personas ya habían tomado partido antes incluso de escuchar las pruebas del caso. La presencia constante de fans a las puertas del tribunal y el seguimiento mediático masivo reflejan hasta qué punto la popularidad del artista condicionó la percepción pública de todo el proceso.

La gran conclusión que se puede extraer de la docuserie es que el juicio trasciende la figura de Jackson. Nick Green utiliza el caso para examinar cómo la sociedad elige qué relatos creer y cómo la fama puede alterar la forma en que se interpreta la realidad. Puede servir para ampliar información para los que creyeron que 'Michael' se quedó corta.

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