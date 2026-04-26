Antoine Fuqua se pronuncia sobre las acusaciones contra Michael Jackson: "A veces la gente hace cosas desagradables por dinero"

Antes de su estreno en cines 'Michael' sufrió muchos cambios. Lo que en un principio iba a ser un retrato más oscuro y frontal de las controversias que marcaron la vida de Michael Jackson ha terminado convirtiéndose en una versión muy distinta, tanto en estructura como en enfoque. Las regrabaciones no solo modificaron escenas puntuales, sino que cambiaron por completo el sentido del relato. Y ahora, el propio Antoine Fuqua explica qué ocurrió realmente detrás de estos cambios.

Modificando el relato desde la raíz

La versión original de la película arrancaba con uno de los episodios más polémicos en la vida de Michael Jackson: la redada en el rancho Neverland en 1993 tras las acusaciones de abuso. Y desde ahí, la historia retrocedía para reconstruir su trayectoria, volviendo más adelante a ese conflicto legal.

Sin embargo, todo ese material ha desaparecido por completo del montaje final. Y la razón no fue creativa, sino que tiene más que ver con lo legal: una cláusula impedía representar o mencionar a Jordan Chandler en cualquier obra, lo que obligó a eliminar toda esa línea narrativa. Incluso la escena inicial fue descartada, algo sobre lo que Antoine Fuqua llegó a bromear: "Grabé a [Michael] siendo desnudado, tratado como un animal, un monstruo".

El director también habló sobre su propia posición respecto a las acusaciones, dejando claro que no tiene una respuesta definitiva, pero sí ciertas dudas sobre el contexto: "Cuando escucho cosas sobre nosotros, sobre las personas negras en particular, especialmente en cierta posición, siempre me detengo a reflexionar".

En esa misma línea, Fuqua apunta a las posibles motivaciones detrás de algunas denuncias, sin confirmarlas directamente: "A veces la gente hace cosas desagradables por dinero".

Al final, el resultado de todos estos cambios es una versión completamente distinta del biopic, que ahora evita las controversias legales y opta por centrarse en el ascenso del artista y en su relación con su padre, Joe Jackson. Un giro que no solo redefine el tono de la película, sino también la manera en la que se construye el legado de una de las figuras más complejas de la cultura pop. Y que renuncia a mostrar todas las aristas de la estrella, que también tenía sus defectos.

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