"No puedo esperar a ver cómo os coméis vuestras palabras". El sobrino de Michael Jackson explota contra los críticos por tener una opinión distinta a él sobre 'Michael'

Va a ser una de las películas clave del año, pero no se puede decir que 'Michael' se haya estrenado sin polémica. Curiosamente, la propia polémica que el título parece querer regatear a toda costa. Mientras que unos han salido alabando a de la representación de Michael Jackson, otros hemos salido más bien decepcionados por una obra que podría (y, honestamente, debería) dar mucho más de sí. De hecho, la propia familia del cantante está dividida, y no es para menos.

Sacando Taj-ada

Mientras que Paris, la hija del cantante, se ha mostrado en numerosas ocasiones contraria a la producción de la cinta, su sobrino Taj (hijo de Tito, miembro de los Jackson 5) es el reverso contrario. De hecho, ha utilizado Twitter para lanzar un par de puñetazos a los críticos de cine a los que, oh no, pecado mortal, no nos ha gustado la película en cuestión. Por supuesto, utilizando todo tipo de hipérboles.

Lo siento, medios, ya no podéis controlar quién fue realmente Michael Jackson. El público verá esta película... y decidirán por sí mismos. Y no podéis soportarlo. No puedo esperar hasta que algunos críticos tengan que comerse sus palabras. Y sí, seré así de mezquino.

Desde que salió el veredicto crítico en Rotten Tomatoes (tiene un 37%), la respuesta de parte de Internet ha sido clara: la culpa es de los críticos porque odian a Michael Jackson. ¡Qué van a saber ellos! La realidad, claro, es otra distinta: a la mayoría de la crítica le da absolutamente igual Michael Jackson a estas alturas, y lo único que se pide es una buena película que no esté rodada con la brocha más gorda posible, casi beatificando a su protagonista y obviando cualquier tipo de conflicto real (no solo las acusaciones de 1993, ¡cualquier conflicto!).

Estas declaraciones no le deberían de tomar por sorpresa a nadie: el músico está haciendo actualmente una serie tratando de aclarar supuestas ideas falsas de su tío Michael, y ha vivido toda su vida utilizando el apellido Jackson para lanzar su grupo musical o incluso conseguir su propio reality ('The Jacksons: Next Generation'). En todo caso, el éxito seguro de la película no va a hacer que nadie se coma sus palabras negativas: nunca una taquilla alta ha sido sinónimo de calidad incontestable. La polémica está servida.

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