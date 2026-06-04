Jon Favreau contó con la opinión de otro conocido director de Star Wars para rodar 'The Mandalorian and Grogu': "Quería agradecerle lo que había hecho"

Aunque muchos fans asocian a J.J. Abrams exclusivamente con la trilogía secuela de Star Wars, el cineasta ha seguido dejando su huella en la galaxia muy, muy lejana incluso después de 'El ascenso de Skywalker'. De hecho, su nombre aparece en los agradecimientos de 'The Mandalorian and Grogu', la nueva película de la franquicia, y ahora sabemos por qué.

El propio Jon Favreau contó que habló personalmente con Abrams durante el desarrollo del proyecto para asegurarse de que algunos de los personajes introducidos en las secuelas se introdujeran de la manera adecuada. No había ninguna obligación por contrato ni tampoco era por una cuestión de derechos, sino una muestra de respeto entre los distintos responsables que han contribuido a expandir el universo de Star Wars.

Respetando un legado

Durante una entrevista cuyas declaraciones se recogen en GamesRadar, Jon Favreau explicó que recurrió tanto a Dave Filoni como a J.J. Abrams cuando decidió incorporar a ciertos personajes vinculados a sus respectivas creaciones. Por ejemplo, sobre el personaje de Embo, el popular cazarrecompensas de 'The Clone Wars', comentó:

"Estábamos desarrollando la versión de acción real del personaje y mostrándole versiones a Dave [Filoni]; teníamos que enseñárselas a Dave. Porque hay algo especial cuando usas un personaje, aunque pertenezca a Star Wars, y es que si alguien creó el personaje, acudes a esa persona".

Favreau también quiso contar con el visto bueno de Abrams para utilizar a los Anzellans, la especie alienígena a la que pertenece Babu Frik, uno de los personajes más icónicos de 'El ascenso de Skywalker'. Aunque estos pequeños seres ya habían aparecido en la tercera temporada de 'The Mandalorian', su presencia en la película será mucho más relevante, lo que llevó al director a buscar la opinión de aquel que ayudó a introducirlos en la saga. El propio Favreau explicó cómo fue ese acercamiento:

"Cuando trabajaba con los Anzellan, llamé a JJ y vino al set. Porque quería que supiera que le agradecía lo que había hecho. ¿Te importa? ¿Lo estamos manejando bien? ¿Estás contento? Y con Embo, hicimos lo mismo con Dave".

Aunque muchos asocian directamente a Abrams con la creación de Babu Frik, el personaje surgió gracias al trabajo conjunto de varios miembros del equipo creativo de 'El ascenso de Skywalker'. Neal Scanlan, diseñador de criaturas de la película, explicó en 2020 cómo evolucionó la idea inicial: "JJ tenía en mente un personaje que, al principio, se parecía un poco a un adivino. Poseía un conocimiento crucial para la trama, y Rey iba a visitarlo para obtener esa información. JJ lo imaginaba viviendo en su propio mundo".

Scanlan también detalló cómo el concepto fue transformándose durante el desarrollo del proyecto: "En la práctica, una de las ideas que surgieron de estas conversaciones creativas fue que podíamos representar al personaje como una pequeña marioneta, pero el tiempo pasa, las ideas para la historia cambian y evolucionan, y lo mismo ocurrió con el papel de Babu". Aquella evolución acabó convirtiendo a Babu Frik en un ingeniero de droides y, de paso, dio origen a los Anzellans, una especie que ahora tiene una presencia mucho más importante dentro del universo 'Star Wars'.

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