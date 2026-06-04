El espectacular tráiler definitivo de 'Supergirl' nos adelanta cómo será la aventura de la prima de Superman para salvar la galaxia en tiempo récord

La nueva etapa del Universo DC sigue tomando forma y este mes llegará a los cines una de sus apuestas más importantes de la nueva fase: 'Supergirl'. La película, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, adapta el aclamado cómic de Tom King y presenta una versión más dura, solitaria y aventurera de Kara Zor-El. Para aumentar la expectación, DC Studios y Warner Bros. han lanzado un nuevo tráiler definitivo que ofrece un vistazo más detallado a la misión que pondrá a prueba a la protagonista.

Una peligrosa misión espacial

La trama arranca cuando Kara Zor-El atraviesa un momento de incertidumbre personal durante su 21º cumpleaños. La rutina de la prima de Superman cambia por completo cuando se cruza con una joven alienígena decidida a vengar el asesinato de su padre.

La búsqueda de justicia lleva a ambos a perseguir a un despiadado mercenario responsable del crimen. Lo que comienza como una misión de venganza pronto se convierte en una aventura mucho más compleja y peligrosa. A medida que avanzan, el viaje deja de ser solo una persecución y se transforma en una prueba de supervivencia en la que cada decisión puede marcar la diferencia, mientras la galaxia entera parece volverse un terreno hostil.

La situación se complica todavía más cuando el villano envenena a Krypto, el inseparable compañero de Supergirl. Con apenas tres días para encontrar un antídoto, Kara se ve obligada a iniciar una carrera contrarreloj por toda la galaxia. Este giro empuja a la protagonista a tomar decisiones extremas mientras intenta salvar a su único vínculo emocional en medio del caos.

Además de Milly Alcock, el reparto cuenta con Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa. La película llegará a los cines españoles, incluidas las salas IMAX, el próximo 26 de junio de 2026.

En ese contexto, la película no solo apuesta por la acción y el espectáculo visual, sino también por explorar el lado más vulnerable de Kara, por lo que seguramente encontremos una dimensión más íntima y humana de la protagonista, al igual que ocurrió con el reboot de Superman.

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