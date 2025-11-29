James Gunn ha explicado cómo es su día a día en DC Studios y deja claro que los dos próximos años van a ser un sueño para los fans de la Distinguida Competencia

Si te preguntabas cómo era la vida del codirector creativo de una compañía como DC Studios, estás de enhorabuena, porque James Gunn ha explicado en un hilo de Threads —la redundancia es fuerte cada vez que escribo esto— cómo es su día a día al frente de la casa del nuevo y, por el momento, impoluto DCU. Y sí, por si aún había alguna duda, el cineasta ha dejado claro que "lo divertido de este trabajo es que no existe un día promedio".

Parrilla comiquera

Ahora bien, dentro de lo que no deja de ser un chascarrillo sin más, hay más chicha que rascar, ya que nos permite echar un vistazo al futuro próximo del DC Universe, incluyendo los proyectos que están en la cocina y el estado de los mismos dentro de la línea de tiempo del estudio. Así lo ha dejado caer el bueno de James en su post.

"La mayoría de los días ahora mismo los paso preparando Man of Tomorrow: haciendo storyboards, reuniones con departamentos, localizaciones y casting, entremezclado con revisar los montajes de Supergirl y Lanterns, hablar del marketing de todos los proyectos, leer y hacer notas sobre nuevos guiones, apoyar al equipo de The Batman Part II para asegurarme de que todo vaya bien, y esperando el primer montaje de Clayface (¡no puedo esperar!)".

Con esto sobre la mesa queda claro que, en lo que respecta a la gran pantalla, 'Supergirl' y 'Clayface', el largometraje protagonizado por Milly Alcock y el spin-off de Batman centrado en uno de los enemigos más icónicos del superhéroe gothamita están en un estado muy avanzado, mientras que 'The Batman: Parte II' y 'Man of Tomorrow', la secuela —pero no— de la fantástica 'Superman', se encuentran aún en unas fases más tempranas de desarrollo.

Por otra parte, la pequeña pantalla tiene una ración de ficción pijamera a punto de llegar a nuestros hogares con 'Lanterns', que está terminando su fase de edición y que ha tenido recientemente una proyección de metraje que ha hecho bastante revuelo en redes. Concretamente, quienes han podido ver este avance, han hablado de una atmósfera muy western y de menciones a Ch'p, el Green Lantern ardilla. Yo no puedo pedir más.

Por lo pronto, la parrilla de estrenos de DC Studios quedaría tal que así: 'Supergirl' llegaría a cines el 26 de junio de 2026, 'Clayface' hará lo propio el 11 de septiembre de ese mismo año, mientras que 'Lanterns' ocuparía la franja veraniega del curso. Ya en 2027, 'Man of Tomorrow' y 'The Batman: Parte II' aterrizarán el 9 de julio y el 1 de octubre respectivamente.

