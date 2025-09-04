James Gunn confirma la segunda parte de 'Superman' y su fecha de estreno: tendremos que esperar muy poco para verla

En el primer serial de Superman, en 1948, el nombre de su protagonista no estaba por ningún lado: Kirk Alyn había pasado a un segundo plano para hacerle creer al público que estaba viendo era, literalmente, al superhéroe más famoso de la historia. La aventura duró 15 partes, y probablemente nadie por aquel entonces habría predicho que casi 80 años después íbamos a seguir entusiasmados y convencidos de que un hombre podía volar.

Supermás

Después del éxito rotundo del 'Superman' de James Gunn, especialmente en la taquilla estadounidense, estaba cantado que tendríamos una nueva entrega del superhéroe lo antes posible. Así, el director anunció ayer en redes sociales que la nueva película se llamará 'Man of tomorrow' (previsiblemente, 'El hombre del mañana') y se estrenará el 9 de julio de 2027. La van a hacer a super-velocidad, vaya.

Para cuando esta segunda parte llegue, el Universo DC ya estará funcionando a pleno rendimiento: desde ahora hasta entonces tendremos tiempo de ver, como poco, 'Supergirl' y 'Clayface' en el cine, y 'Linternas' en televisión. De momento no sabemos nada sobre si volveremos a ver a David Corenswet en alguna de estas producciones, pero todo apunta a que hará algún cameo que otro.

Gunn ya advirtió, tras comprobar aliviado que 'Superman' era un éxito, de que no sería una secuela directa pero tendría al protagonista en un papel principal. De momento, solo sabemos que Lex Luthor seguirá siendo su némesis, a juzgar por la imagen que el director ha posteado, una imagen de Jim Lee para un cómic de 2015 en el que Luthor y Superman se veían obligados a hacer equipo brevemente. ¿Quién sabe? No nos queda mucho para descubrir si van por ahí los super-tiros.

