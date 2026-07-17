James Gunn revoluciona DC e incluirá un inesperado personaje del antiguo universo en la nueva película de Superman

El mayor pecado de 'Blue Beetle' fue estrenarse en una época de decadencia para el Universo Extendido DC, cuando ya sabíamos de sobra que todo el pescado estaba vendido. Sin embargo, la cinta dirigida por Ángel Manuel Soto era sorprendentemente divertida, espectacular y tenía un enorme corazón. Tanto, que lo primero que dijo James Gunn al coger el poder de su nuevo universo fue que Xolo Maridueña, el superhéroe protagonista, formaba parte de él. Pero no la película. Es raro, ¿vale?

Escarabajos y superhombres

Y Gunn ha cumplido su promesa: tres años después del injusto fracaso de 'Blue Beetle', Maridueña volverá a interpretar al héroe latino en 'Man of Tomorrow', la secuela de 'Superman' que se está rodando ahora mismo. Esto no convierte a la película original en parte del Universo DC, pero pese a todo os recomiendo verla si os la habéis saltado, porque es una de las mejores de la franquicia que tristemente no llegó a buen puerto.

No es el único proyecto de DC que ha tenido al héroe como protagonista: en 2024 se anunció que estaban preparando una serie de animación, pero tras los vaivenes de HBO Max respecto a los dibujos animados y las series para jóvenes, es probable que nunca la veamos... a no ser que 'Man of tomorrow' sea un exitazo y entonces la aceleren por la vía rápida. Ya sabéis cómo funciona esto.

Después del monumental fracaso de 'Supergirl' y la duda sobre el resultado en taquilla de 'Clayface', Gunn necesita un éxito rotundo para poder continuar con sus planes en el Universo DC, y, así, 'Man of tomorrow' cobra una importancia fundamental, porque veremos si el público de verdad se preocupa por los superhéroes renovados o si la película anterior fue tan solo un espejismo. Si Maridueña tiene suerte, Blue Beetle no quedará, una segunda vez, espachurrado en el parabrisas.

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