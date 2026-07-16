Entre 'Braveheart' y 'Gladiator'. Andrew Garfield presenta el extraordinario tráiler de su nueva película a las órdenes de Paul Greengrass

Andrew Garfield está de vuelta con una película que promete ser imprescindibles para los amantes de películas épicas de corte histórico al estilo de 'Braveheart' o 'Gladiator'. Y es que el tráiler de 'The Uprising' promete ser un espectáculo de primera que además lleva el sello de Paul Greengrass ('United 93').

Todos los detalles sobre 'The Uprising'

El protagonista de 'Hasta el último hombre' da aquí vida a Wat Tyler, un granjero que se convirtió en el líder de una revuelta campesina que tuvo lugar en el Reino Unido en 1381, cuando la sociedad estaba asolada por la peste. Pronto se convertirá en toda una leyenda de la resistencia contra el rey Ricardo II.

Obviamente, cualquiera que así lo desee puede leer simplemente la historia real de Wat Tyler para hacerse una idea de qué esperar de 'The Uprising'. Eso sí, luego el guion firmado por el propio Greengrass seguro que se ha tomado más de una licencia con fines dramáticos. Y para potenciar la acción, que su aportación a la saga de Jason Bourne sigue sin haber sido superada.

Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman y Katherine Waterston acompañan a Garfield al frente de esta superproducción avalada por Blumhouse Productions. Sí, la compañía especializada en cine de terror.

El estreno tanto en Estados Unidos como en Reino Unico de 'The Uprising' tendrá lugar el 11 de septiembre de 2026, mientras que en España habrá que esperar hasta el 30 de octubre para su llegada a las salas de mano de DeaPlaneta.

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