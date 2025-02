Russell Crowe reveló el final original de 'Gladiator' y por qué Ridley Scott decidió cambiarlo: "¿Qué hace Máximo, acaba regentando una puta pizzería en el Coliseo?"

El pasado 15 de noviembre llegó a los cines la esperada 'Gladiator 2', una continuación de la exitosa película protagonizada por Russell Crowe hace ya 25 años. Pese a que el loquísimo plan inicial era volver a contar con el actor (¡y enfrentarlo a Jesucristo!), el plan acabó siendo descartado. Sin embargo, el final original de la primera 'Gladiator' sí que habría permitido la vuelta de Crowe sin problemas, ya que el héroe acaba victorioso y conservando la vida, pero el actor tuvo claro desde el primer momento que había que cambiar esa parte de la historia.

"Tiene un único propósito"

Tengamos en cuenta que el guion de rodaje de 'Gladiator' fue siempre un "work in progress", un trabajo sobre la marcha, algo que el propio Russell Crowe calificó en su momento como "la forma más tonta de hacer una película". Obviamente, eso daba cierta flexibilidad, y el desenlace fue algo que fue cuestionado por la estrella de la película. Crowe siempre pensó que no tenía sentido que Máximo Décimo Meridio sobreviviese al final, ya que, según él: "El discurso de 'Me llamo Máximo...' es básicamente una nota de suicidio".

Ridley Scott tampoco tardó demasiado en darse cuenta de la misma idea, tal y como Crowe recordó en declaraciones para Empire:

"Ridley se me acercó en el plató y me dijo: 'Mira, tal y como se está desarrollando esto, no sé cómo puedes sobrevivir. Este personaje se centra en un acto de pura venganza por su mujer y su hijo y, una vez que lo ha conseguido, ¿qué hace?'. Y mi respuesta de broma solía ser: 'Sí, ¿qué hace Máximo, acaba regentando una puta pizzería junto al Coliseo?'. Tiene un único propósito, que es encontrarse con su mujer en la otra vida y disculparse por no haber estado allí para ella. Y eso es todo."

Finalmente, se optó por darle a 'Gladiator' el desenlace que pedía la historia, aunque no fue el único cambio importante necesario en la producción. Y es que la idea inicial era que Graco, el personaje interpretado por Derek Jacobi (que también regresa en la secuela), muriese antes en la historia pero el inesperado fallecimiento en la vida real de Oliver Reed obligó a hacer otros ajustes, para que Graco ocupase el lugar de Próximo.

La auténtica escena final

Algunos lectores quizá no recuerden que, en realidad, la escena final de 'Gladiator' gira en torno a Juba, el personaje que encarna Djimon Hounsou (que no vuelve en 'Gladiator 2'). En esa secuencia, Juba entierra unas figuras de la familia de Máximo en el Coliseo y esto ni siquiera estaba escrito en el guion. Así lo recordó el propio intérprete en GQ:

"La mayor parte del equipo no era consciente de lo que estábamos haciendo, en particular en lo que respecta a esa escena, porque esa escena no estaba escrita. No sabíamos cómo íbamos a terminar la película porque, hacia el final del rodaje, habíamos perdido a un personaje importante en la realización de 'Gladiator': Oliver Reed. Eso lo cambió todo. Y así, la pregunta '¿Cómo terminamos la película?' estaba en las discusiones entre el estudio y, obviamente, Ridley. La forma en que rodamos la última escena fue una sorpresa para todos, y no había nadie. Fue al final del día, con un solo operador de cámara, el director y yo, y fue precioso."

Por cierto, sobre el desenlace de 'Gladiator', Ridley Scott comentó también que cree que el público no ha entendido bien el final. El director de 'Alien' o 'Blade Runner' considera que Cómodo, el inolvidable villano interpretado por Joaquin Phoenix, también era una víctima, como Máximo. Sus palabras:

"Lo veo como el personaje más empático de todos los de Gladiator. Era producto de la negligencia, la total negligencia de un padre al que adoraba. Luego, finalmente en la película, el padre diría: 'Voy a descuidarte aún más, no serás el príncipe de Roma'. Y entonces el padre se da cuenta en su vejez que necesita algo absoluto, así que hace algo fatal. Se arrodilla ante el niño pidiéndole perdón. Eso fue fatal porque el chico nunca ha visto a su padre pedir ese tipo de discusión íntima. Así que lo asfixia. A partir de ese momento, Joaquín me pareció la persona más empática de la película. Lo que hizo y lo que siguió, lo que salió de ello, su naturaleza había sido creada por su padre."

Pese a todos esos cambios sobre la marcha, 'Gladiator' acabó siendo un enorme éxito de taquilla, recaudando más de 500 millones de dólares cuando su presupuesto apenas superaba los 100. También triunfó en los Oscars, llevándose cinco estatuillas doradas, incluyendo tanto la de mejor actor protagonista como la de mejor película del año.

En Espinof | "Es Ridley Scott, puede hacer lo que quiera, pero es muy perezoso". Ahora entendemos la fotografía de 'Gladiator 2' (y otras películas recientes del director)

En Espinof | Las 7 mejores películas de Ridley Scott