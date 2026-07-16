Uno de los mejores animes isekai recientes acaba de llegar a Netflix. Un imprescindible del género fantástico que te hace creer que un mundo mejor es posible

Netflix ha pillado el turbo con licencias de anime y lleva unos meses dándonos unas sorpresas majísimas con nuevas llegadas a su catálogo. Entre 'My Dress-Up Darling', 'Espíritus del Inframundo', 'My Love Story con Yamada-Kun' o 'Mushoku Tensei' se ha ido hinchando cada vez más la lista de animes del momento que podemos ver en la plataforma.

Y si lo nuestro son los animes isekai, un imprescindible del género ya está disponible en Netflix.

La segunda oportunidad de oro

Ya acumula cuatro temporadas de anime y varias películas, con lo que 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken') se ha vuelto uno de los animes más potentes y prolíficos del género isekai. Uno de los grandes éxitos de la fantasía actual, y su primera temporada ya se puede ver al completo en Netflix.

La primera temporada de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' consta de 24 capítulos y además llega tanto en versión original en japonés como con doblaje en castellano, español latino y varias opciones más. Teniendo en cuenta el ritmo que lleva Netflix fichando animes, es muy posible que las siguientes temporadas vayan llegando poco durante los próximos meses.

'That Time I Got Reincarnated as a Slime' (también conocido como 'Tensura') arranca con un asalariado de Tokio de 37 años que es asesinado y despierta reencarnado en un limo en otro mundo. Su habilidad principal es devorar cualquier cosa para hacerse con sus habilidades y su aspecto, y cuando se encuentra con un dragón legendario que le otorga el nombre de Rimuru Tempest.

A partir de aquí, Rimuru se convierte en un líder que va reuniendo a su alrededor a los monstruos y parias del lugar hasta llegar a fundar su propio reino. A diferencia de otros muchos animes isekai, en el que los protagonistas utilizan sus habilidades para ganar poder personal, conquistar otras tierras, o echarse cinco o seis novias, Rimuru busca la paz y harmonía entre monstrous y humanos.

Es una serie sorprendentemente positiva, que a pesar de que (por supuesto), tiene sus momentos más trágicos y sus dramas, siempre apunta a que construir un mundo mejor es posible. Rimuru es el ejemplo perfecto a seguir, un líder que escucha a los que tiene a su alrededor, que siempre busca empatizar con otros y proteger a los suyos. Si estamos cansados de las fantasía de poder personalistas y de Gary Stus que solo buscan sacar tajada, 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' es el sustituto ideal.

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