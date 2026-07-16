Hoy en Prime Video, el thriller con el que Christopher Nolan causó sensación y estableció su singular estilo cinematográfico

A estas alturas uno sabe qué puede esperar de una película de Christopher Nolan, aunque la experiencia pueda estar marcada por la sorpresa. Su estilo cinematográfico, tan singular dentro de sus múltiples referencias, acaba estableciendo una manera distinta de contar las historias que acaba nutriendo tanto la primera vez que se ve ‘Memento’ como los posteriores visionados.

No creas sus mentiras

Y es que no es sólo una de las obras más estimulantes de la filmografía de Nolan por su laberíntica forma de estructurarse, sino que su obra de culto revelación sigue siendo de las mejores películas de su filmografía. Guy Pierce protagoniza este genial thriller de la memoria que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video además de en HBO Max y en Filmin.

Leonard padece de amnesia retrógrada, por lo que no tiene capacidad de generar nuevos recuerdos y acaba olvidando las nuevas interacciones que va teniendo. Sólo recuerda su frustración por no evitar el asesinato de su mujer, por lo que se embarcará en una odisea particular entre recuerdos fragmentados y en compañía de un aliado con intenciones dudosas.

Nolan realiza un ejercicio de cine noir moderno al que inyecta de un cinismo más contemporáneo y también de su ya característica narración no lineal. Creando una simbiosis con la memoria a corto plazo de su protagonista, va avanzando y retrocediendo en una historia en la que conocemos un trágico desenlace, aunque no exactamente las causas.

Las sorpresas de sus revelaciones fueron ya potentes en su momento, y han sabido ser bien preservadas para mantener impoluta la primera experiencia para quienes llegaron más tarde. No obstante, es aún más gratificante cómo Nolan perfilaba aquí ideas sobre la obsesión además de intentar hacer conectar a sus espectadores con sus personajes a través de la pérdida personal y familiar.

Todo esto acaban siendo también parte de su sello cinematográfico junto con sus estructuras troceadas y revolucionadas, así como esos planos de localización donde la cámara hace ligeros zooms para situarnos más cerca de la perspectiva protagonista. Hay ideas muy bien perfiladas, pero todavía poco manufacturadas hasta el extremo, que permiten mantener a ‘Memento’ como una obra radical y todavía estimulante.

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