Todo ha cambiado en la industria del manga. Japón ya ha decidido las mejores series de este año, y 'One Piece' y 'Dragon Ball' no llegan ni a oler el Top 5

Ya estamos en la segunda mitad de 2026, así que es el momento perfecto para echar la vista atrás y ver qué se está cociendo en la industria del manga este año. Durante décadas, los mangas shonen de acción como 'One Piece' y 'Dragon Ball' han dominado la industria sin inmutarse demasiado, pero de un tiempo a esta parte hemos estado viendo cómo las cosas han ido cambiado por completo.

Los lectores reclaman otro tipo de protagonistas, y los gustos de los consumidores han dado un giro brutal en los últimos años. Tanto, que un titán de las ventas como Luffy se ha quedado fuera del Top 5.

Los gustos cambian

Desde el medio japonés Oricon han realizado una encuesta que ha reunido a más de diez mil participantes entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2026. Y entre los 131 bestsellers por los que se podía votar, el manga que ha dominado la competición por completo ha sido 'The Apothecary Diaries' de Natsu Hyuga.

Se trata de un manga de misterio, con una boticaria un poco peculiar que resuelve conspiraciones y diferentes casos a lo largo de la serie. Y a pesar de que tiene su componente romántico, los lectores se terminan enganchando por los giros narrativos y los misterios que se van construyendo poco a poco e hilando a lo largo de la historia.

'The Apothecary Diaries' logró amasar más de 1.200 votos, con un 81,2% de público femenino respaldando la serie, demostrando que se ha ganado una audiencia muy leal. Las siguientes series más votadas también demuestran este cambio entre el público, con 'Frieren: Beyond Journey's End' en segundo lugar con 1.118 votos y 'Spy x Family' en tercero con 831. El Top 10 se nos quedaría así:

'The Apothecary Diaries' 'Frieren: Beyond Journey's End' 'Spy x Family' 'Kimetsu no Yaiba' 'Don't Call It a Mystery' 'Jujutsu Kaisen' 'One Piece' 'Detective Conan' 'Anata no Oshiro no Kobito-san' y 'Kingdom' (Empate)

Parece que los lectores tienen predilección por series más modernas, y en especial aquellas con una buena adaptación a anime. Y aunque 'One Piece' continúa siendo una institución, también se ha quedado fuera del Top 5, al igual que 'Detective Conan'.

'Dragon Ball' o 'Naruto' ni siquiera figuran en la lista, reafirmando una vez más que el panorama ha dado un giro tremendo y los lectores japoneses ahora buscan (y recomiendan) otro tipo historias de más allá de los mangas de acción y combates clásicos. Que, una vez más, no se trata de entrar en la calidad de esta o aquella serie, pero los gustos están cambiando, y el abanico de posibilidades se sigue ampliando.

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