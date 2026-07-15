Es sencillamente la película de superhéroes más grande de la historia y ahora vuelve a los cines con una versión más larga y ambiciosa

El cine de superhéroes nos ha dado multitud de aventuras de ciencia ficción y fantasía a lo largo de los años, pero hay una película que brilla con luz propia por encima de todas las demás por haber conseguido lo que parecía sencillamente imposible. Por supuesto que me refiero a 'Vengadores: Endgame', cuyo regreso a los cines ya ha sido confirmado a modo de adelanto especial de cara al lanzamiento de 'Vengadores: Doomsday'.

El relanzamiento en cines bajo el título de 'Vengadores Endgame Encore' está previsto para el 25 de septiembre de 2026, pero lo que podrá verse entonces en pantalla grande será una versión diferente a la que arrasó en cines en 2019, llegando a convertirse por un breve lapso de tiempo en la película más taquillera de todos los tiempos.

El plan de Marvel y Disney es que 'Vengadores: Endgame' sirva como enganche de cara a 'Vengadores: Doomsday'. Para ello se van a incluir una introducción personalizada, escenas nuevas adicionales y una escena final especial. Eso sí, parece que esta última será exclusiva de los pases en IMAX e Infinity Vision, el sistema de certificación para pantallas premium que Disney se sacó recientemente de la manga.

El propio Joe Russo ha confirmado que se han grabado nuevas escenas para este relanzamiento de 'Vengadores: Endgame' que estarán "ambientadas en la historia de Doomsday". No puedo dejar de pensar que este movimiento tiene mucho de maniobra para convencer a todos aquellos fans que han quedado desencantados con Marvel durante los últimos años, pero está por ver que falla a funcionar.

Otra cosa que podría tener como consecuencia este movimiento es que 'Vengadores: Endgame' vuelva a superar a 'Avatar' como la película más taquillera de todos los tiempos. Eso sí, no lo va a tener fácil, pues la película de Marvel acumula 2.799 millones, mientras que la primera aventura de James Cameron en Pandora se ha ido ya hasta los 2.923 millones. Demasiada diferencia.

Por ahora, Marvel necesita lanzar de una vez el primer tráiler en condiciones de 'Vengadores: Doomsday', pues será entonces cuando realmente podamos valorar mejor el interés del público hacia ella, y por ende hacia el relanzamiento de 'Vengadores: Endgame'. Lo más probable es que llegue el próximo 25 de julio de 2026, ya que será entonces cuando Marvel presente su panel durante esta edición de la Comic-Con.

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