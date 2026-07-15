Prometía ser una de las películas de terror del año, pero ‘Undertone: Frecuencia maldita’ tiene más de podcast corriente que terror inmersivo

No podemos infravalorar cómo buena parte del éxito de un estudio y distribuidora como A24 radica no únicamente en la originalidad y sorpresa de sus propuestas, sino en saber cómo venderlas. Nos fastidian los tráilers que nos ofrecen ya todo el pescado de una película, o que nos dan promesas muy exageradas, pero el marketing efectivo de esta productora ha hecho que sus películas parezcan casi dirigidas por ellos como ente.

Muchas pautas se repiten, pero no tienen dudas para salirse de su libro o de lo convencional según la propuesta que tienen entre manos. Esto acaba dando más intriga a según que proposiciones que, luego vistas, terminan no resultando tan efectivas. Porque sólo por cómo la han vendido, había muchas ganas de ver algo como ‘Undertone: Frecuencia maldita’ (’Undertone’).

Terror con Audacity

Estrenada directamente en plataformas de alquiler en España, no llegando a pasar por cines, este debut cinematográfico de Ian Tuason tuvo un paso discreto por festivales y empezó a hacer ruido gracias a una intrigante promoción que giraba en torno a cacofonías inquietantes. En cierto modo, apuntaba a ser “Diseño de sonido: La película de terror”, aunque su ejecución no acompaña del todo a sus pretensiones.

Evy es una presentadora y productora de un exitoso podcast de terror sobre fenómenos paranormales. Mientras intenta cuidar de su madre, en estado comatoso, trata de distraerse retomando su trabajo, que se centra en una serie de misteriosas grabaciones que relatan una terrible y macabra historia. Conforme van escuchando estos archivos, su realidad empieza a distorsionarse.

Tuason se fija en el fenómeno reciente de los podcasts de true crime y los de terror, de igual modo que se contagia del horror inquietante en el espacio vacío como hace la reciente y más ambiciosa ‘Backrooms’ (otra gran apuesta de A24). En lugar de mirar la vacuidad física, el canadiense intenta desentrañar lo escalofriante que puede residir en un sonido trivial, en algo tan corriente como puede ser una canción infantil.

‘Undertone: Frecuencia maldita’ y el horror en el vacío

El sonido es parte fundamental de la experiencia cinematográfica, pero es siempre un reto ponerle énfasis al mismo sin sacrificar lo visual. ‘Undertone’ tiene a menudo dificultades para establecer un diálogo consistente entre la imagen y lo que se escucha, a veces no rompiendo la sensación de que esto podría disfrutarse igualmente como un podcast del estilo que graban sus protagonistas.

Un trabajo más consistente en esa área habría distraído lo suficiente de los múltiples lugares comunes en los que cae la parte dramática de su historia. Los traumas de su protagonista se abordan casi con dejadez, dejando buena parte del peso narrativo a un artefacto con artesanía desigual. No hay mucha posibilidad de la inmersión, dejando a ‘Undertone’ en una posición similar a la de ‘Backrooms’, siendo propuestas especialmente vacías pero con una superficie evidentemente prometedora.

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