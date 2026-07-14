Sam Neill rechazó uno de los papeles más icónicos que todos quieren interpretar en el cine, pero afirma que "No habría disfrutado mi vida"

Sam Neill, el actor neozelandés que murió esta semana a los 78 años, dejó una gran huella en el cine dentro de muchos de nuestros géneros favoritos: desde la fantasía hasta el terror, sin embargo, Entre anécdotas sobre dinosaurios animatrónicos, perros y vacas bautizadas con nombres de celebridades, surgió un tema que había perseguido a Neill durante casi cuatro décadas: la vez que estuvo a punto de convertirse en el espía más famoso del mundo y finalmente no lo hizo.

En 1986, Neill realizó una prueba de cámara para interpretar al espía más famoso del cine, con el torso descubierto y una Walther PPK en mano, en un casting que buscaba reemplazar a Roger Moore tras su salida de la franquicia.

Las imágenes de aquella audición circulan todavía hoy y muestran a un Neill con un aire desenfadado, cercano al tono que Moore había impuesto en sus años como Bond. El papel, sin embargo, terminó en manos de Timothy Dalton, quien llevó al personaje hacia un registro más oscuro y serio, alejado del estilo que Neill había ensayado frente a las cámaras.

En una entrevista con lectores de The Guardian, un usuario le preguntó si realmente habría rechazado el papel de haber tenido la oportunidad, Neill fue claro: sospecha que sí lo habría aceptado, porque su agente de entonces, Margaret, lo había convencido de hacer la prueba en primer lugar.

"No habría disfrutado mi vida"

Pero inmediatamente aclaró que reconoce que no habría disfrutado tanto su vida si se hubiera convertido en parte de los historiales del agente 007.

"También soy consciente de que no habría disfrutado tanto de mi vida si hubiera sido un ex Bond. Eso es lo que la gente decía cuando iba a tomar mi café de la mañana. 'Mira, es ese tal, ¿cómo se llama?, el que solía ser James Bond. Sí, ese era el que nunca me cayó bien'."

Esa mezcla de humor autocrítico y distancia frente a la fama fue, según quienes lo conocieron, una marca constante en la personalidad de Neill. En lugar de lamentar la oportunidad perdida, prefirió construir una carrera de casi cinco décadas hecha de papeles muy distintos entre sí, desde el Dr. Alan Grant de 'Jurassic Park' hasta villanos con matices humanos en series como 'Peaky Blinders'.

La entrevista, concedida apenas unos meses después de anunciar que estaba libre de cáncer, terminó convirtiéndose en un retrato final de un actor que prefirió ser recordado por la variedad de su trabajo antes que por un único papel que, admite él mismo, quizás nunca le habría sentado tan bien.

Fotos de KinoCheck

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