Marilyn Monroe, en su última entrevista: "La fama es como el caviar. Está muy bien comerlo, pero no hacerlo todos los días"

El pasado 1 de junio se cumplió un siglo del nacimiento de Marilyn Monroe, un icono que, no hace falta repetirlo mucho, sigue despertando curiosidad. Su figura permanece tan viva que, más 64 años después de su muerte, continúa alimentando películas, libros, y nuevas lecturas sobre su historia. Yo mismo lo quiero hacer con este tema, recuperando una de sus citas más famosas que seguro que alguna vez has leído.

Y es que, como recordó hace unos días People al recuperar material de su última entrevista, Monroe dejó una reflexión que muchas otras estrellas de Hollywood —y de cualquier industria donde la fama pesa— firmarían sin pensárselo dos veces: una mirada honesta sobre lo que significa ser observada, deseada y juzgada a cada paso. "¿La fama? Es como el caviar. Está muy bien comer caviar, pero si lo tuvieras que comer todos los malditos días, acaba siendo demasiado caviar", contó entre risas a Life.

"Nunca sentí que de verdad causaba impacto en la gente hasta que estuve en Corea. Había 75.000 hombres sentados en la nieve"

En esa misma conversación, la actriz nacida como Norma Jeane Mortenson recordó también el momento en que comprendió la magnitud de su celebridad: "Nunca sentí que de verdad causaba impacto en la gente hasta que estuve en Corea [en 1954]. Había unos 75.000 hombres sentados en la nieve con sus parkas y, en cuanto yo salía, se ponían a silbar y a gritar mi nombre durante diez minutos antes de que pudiera siquiera empezar". Y contó otra, más dolorosa: "Cuando salí del hospital en Nueva York [en 1961] fue un trago bastante duro; me acababan de operar de la vesícula, la gente empezó a empujar y se me abrieron los puntos del costado. Ahí me di cuenta de que la gente lo que quiere es ver que eres de carne y hueso". Una confesión que revela la tensión entre el mito y la mujer real que buscaba sobrevivir a él.

"Sabes, la mayoría de la gente realmente no me conoce"

Todas estas declaraciones, para mayor curiosidad, fueron fruto de una entrevista concedida a Richard Meryman, editor de Life, que se publicó apenas dos días antes de su fallecimiento. En ella dejó también una frase que resume mejor que ninguna su deseo de ser vista más allá del mito: "Sabes, la mayoría de la gente realmente no me conoce". Pero estamos en Espinof, y lo que sí sabemos es que la actriz nos dejó una filmografía rica y con algún que otro clasicazo, donde podemos citar títulos como 'Los caballeros las prefieren rubias', 'La tentación vive arriba', 'Con faldas y a lo loco', entre otros.

Y esto sin hablar de todos los largometrajes basados, de una forma u otra, en su figura. El último gran ejemplo de Hollywood lo tuvimos en 2022 con 'Blonde', protagonizada por la actriz hispano‑cubana Ana de Armas, disponible actualmente en Netflix. Aunque antes de verla, quizá quieras recordar la reseña publicada en Espinof, que la definía como "un delirio que se aleja pretendidamente de cualquier intento de biopic tradicional, ofreciendo por momentos unas imágenes más cercanas al arte y ensayo que a cualquier película de la plataforma". Sí, tuvo críticas dispares.

Imagen | 'Niagara' (1953)

En Espinof | Christopher Nolan, respondiendo al derrotismo de Matt Damon sobre 'La Odisea': "El cine es vital y esencial, y sigue transformándose"

En Espinof | "Necesito protegerme": A sus 84 años, Harrison Ford mantiene estos tres hábitos para cuidar su salud