La precuela de 'Viernes 13' presenta su primer tráiler. Linda Cardellini es la madre de uno de los mayores villanos de la historia de cine de terror

La de 'Carrie' no es la única versión televisiva de grandes clásicos del terror que nos espera en los próximos meses. El 15 de octubre la plataforma Peacock estrenará 'Crystal Lake', la precuela a todo el universo 'Viernes 13'. Una serie que estará protagonizada por Linda Cardellini y de la que ya podemos ver un primer tráiler.

Creada por Brad Caleb Kane ('It: Bienvenidos a Derry'), la serie seguirá nada menos que a Pamela Voorhees, una madre incapaz de superar el duelo tras la trágica muerte de su hijo Jason, que se ahogó en el lago un año antes. Cuando dos desconocidos llegan a su casa para investigar su pasado, se pone en marcha una serie de eventos perturbadores que hace que todo el mundo se pregunte quién es en realidad Pam Voorhees.

Un bañito

Cardellini recién nominada al Emmy por 'DTF St. Louis' se pone en la piel de la madre del icónico antagonista de 'Viernes 13'. Junto a ella el reparto está formado por William Catlett , Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom, Callum Vinson, Nick Cordileone, Joy Suprano, Danielle Kotch y Phoenix Parnevik, entre otros.

Compuesta por ocho episodios, 'Crystal Lake' cuenta con Michael Lennox, Celine Held y Logan George y Quyen Tran como directores en una serie producida por A24. Sobre su llegada a España no tenemos información, sí que sabemos que Sky ha adquirido su distribución en las islas británicas por lo que, teniendo en cuenta los acuerdos de NBCUniversal, no sería de extrañar que por aquí se vea a través de SkyShowtime.

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