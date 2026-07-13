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Clint Eastwood, 96 años: "Mucha gente, al jubilarse, simplemente se apaga. Les pasa más a los hombres que a las mujeres"

Clint Eastwood, 96 años: "Mucha gente, al jubilarse, simplemente se apaga. Les pasa más a los hombres que a las mujeres"

La leyenda de Hollywood sostiene que "para un hombre, una vez que ha engendrado a sus cachorros, se acabó"

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Clint Eastwood
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Mikel Zorrilla

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Clint Eastwood cuenta ya con 96 años de edad, y esperemos que cumpla muchos más antes de que tengamos que despedirnos para siempre de una de las mayores leyendas de la historia del cine. Eso sí, ya en su momento se dijo que la estupenda 'Jurado Nº 2' iba a ser su última película, pero él mismo alimentó la esperanza de que iba a hacer más. Sin embargo, su propia familia ha dejado claro que el gran Eastwood se ha retirado.

Lo cierto es que nadie puede echarla nada en cara si ese retiro es realmente definitivo, pues muchos ya se habrían jubilado bastantes años antes, algunos por voluntad propia y otros porque los estudios de Hollywood se niegan en redondo a financiarles nuevos proyectos. Sin embargo, Eastwood había asegurado varias veces en el pasado que él para nada se planteaba tomar esa decisión.

La visión de Clint Eastwood sobre la jubilación

Clint Eastwood

En una entrevista concedida junto a su hijo Scott en Esquire, Eastwood destacaba lo siguiente ante la posibilidad de que pensara que iba a morirse si dejaba el cine: "Mucha gente, al jubilarse, simplemente se apaga. Les pasa más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres suelen tener un gran interés en la familia, porque la familia siempre está creciendo y siempre están ahí para ayudar".

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El autor de títulos inolvidables como 'Sin perdón' o 'Los puentes de Madison' decía entonces medio en broma que "para un hombre, una vez que ha engendrado a sus cachorros, se acabó", respondiendo así a su hijo Scott señalando sobre si estaba entonces hablado sobre su madre.

Eastwood

Además, Eastwood también se pronunció sobre el tema de la jubilación en Die Zeit, donde aseguró en su momento algo que podría confirmar que su actual retiro no ha sido por deseo propio: "Me gusta mi trabajo más que nunca... y seguiré haciéndolo hasta que alguien me saque de circulación".

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Lo curioso es que el protagonista de 'En la línea de fuego' también confesó entonces que en su momento ni siquiera se planteaba la posibilidad de seguir aún en activo: "En realidad había planeado no seguir trabajando a esta edad". Siendo justos, cuesta imaginar a casi nadie pensando en seguir trabajando por voluntad propia una vez alcanzada cierta edad.

A eso hay que sumarle otras declaraciones en las que se sinceraba sobre el motivo para seguir trabajando superados ya los 90 años de edad: "La idea de dirigir era algo que se puede hacer siendo un tipo mayor. Me gusta. No tengo nada en contra de otros directores, pero puede que yo tenga una visión totalmente distinta de las cosas y no pensar: ¿Por qué se lo di a él?"

Cry Macho

Dicho todo esto, espero que Eastwood esté disfrutando al máximo de ese bien merecido retiro y también que reciba tantos homenajes como estén dispuestos a hacerle mientras siga vivo, porque se los merecerá todos.

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