Clint Eastwood, sobre la sociedad actual: "Hoy en día se inventan mil cosas para hacer sentir culpable a la gente"

Clint Eastwood es una de las mayores leyendas vivas de Hollywood con 95 años de edad. Es cierto que, según uno de sus hijos, ya se ha retirado, pero ahí tenemos multitud de películas que hizo a lo largo de su carrera. Eso sí, no siempre fue un autor aclamado, pues hubo una época en la que recibía críticas que incluso llegaron a acusarle de racista.
El propio director de 'Sin perdón' siempre fue muy consciente de esas quejas, pero les quitaba importancia en declaraciones recogidas en el libro 'Clint Eastwood: Interviews': "Incluso me acusaron de racista porque disparé a unos atracadores negros al principio de 'Harry el Sucio'. Primero me tacharon de derechista, luego de racista, ahora de machismo o chovinismo. Hoy en día se inventan mil cosas para hacer sentir culpable a la gente de distintas maneras".
"Me importa una mierda"
Todas esas críticas no se evaporaron tan fácilmente, pues incluso reaparecieron a raíz una película tan estimulante como 'Gran Torino', pero Eastwood nunca se lo tomó en serio: "No me importa porque sé perfectamente dónde narices estoy en este mundo y me importa una mierda". Tan fácil como eso para quitarse de encima posibles dolores de cabeza por lo que no dejan de ser simples opiniones ajenas.
De hecho, lo más cerca que estuvo de responder a algo así fue cuando mandó callarse la boca a Spike Lee por las quejas de este último sobre el presunto racismo de su película bélica 'Banderas de nuestros padres'. Ahí sí que se explayó más señalando lo siguiente sobre la importancia de respetar la historia:
¿Ha estudiado alguna vez la historia?"Se quejaba cuando hice 'Bird'. ¿Por qué iba a hacer eso un hombre blanco? Fui el único que la hizo, por eso. Podría haberla hecho él también. En cambio, estaba haciendo otra cosa.
No izaron la bandera. La historia es 'Banderas de nuestros padres', la famosa fotografía del izamiento de la bandera, y no fue así. Si pusiera a un actor afroamericano, la gente diría: 'Este tipo ha perdido la cabeza'. Es decir, no es correcto"
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