Matthew McConaughey quiso dejar atrás las comedias románticas, pero reconoce que este clásico del género sigue siendo su película más rentable

A Matthew McConaughey le costó quitarse el sambenito de protagonista masculino de comedia romántica, pero se puede decir que lo ha logrado de sobra y dio un giro completo a su carrera la década pasada.
Con películas a sus espaldas como 'Interstellar', 'Dallas Buyers Club' o 'El lobo de Wall Street' podríamos suponer que los residuales que le llegan cada año de estas cintas tan aclamadas serían bien sabrosos... Pero la película que más dinero le sigue reportando cada año es, irónicamente, una comedia romántica.
Cómo llenar la cartera
McConaughey fue una de las caras habituales del género romántico a principios de los 2000, y también de las más rentables. Pero su mayor éxito fue, con diferencia, 'Cómo perder a un chico en 10 días'.
Entre McConaughey y Kate Hudson se juntaron dos pesos pesados del género con muchísima química y una historia que sigue funcionando de miedo más de veinte años después. McConaughey interpretaba a un ejecutivo segurísimo de que podía enamorar a cualquier mujer en diez días, mientras que Hudson era una reportera que escribía un artículo sobre cómo librarse de un hombre en el mismo tiempo. Un clásico instantáneo que sigue atrayendo a las masas cada año.
"Cómo perder a un chico en 10 días' sigue dando y dando. Creo que posiblemente es mi comedia romántica favorita, entre las que he hecho", admitió el actor en el podcast Happy Sad Confused. "Y aún hoy sigue pagando más dinero que ninguna otra película que haya hecho. Por muchísimo... Cuando solo había DVDs o cable en lugar de streaming, cada marzo me llegaba un cheque gigante gracias a San Valentín".
A pesar de que el terreno del "cine en casa" ha cambiado mucho, parece que 'Cómo perder a un chico en 10 días' sigue siendo tremendamente beneficiosa... Aunque no tiene pinta de que McConaughey quiera volver pronto a las rom-coms, En su lugar, ahora mismo se encuentra en plena promoción de su nueva película, 'Los rivales de Amziah King', un thriller con toques de neo-western ambientado en la Oklahoma rural.
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