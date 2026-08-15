Todo el mundo tomaba a 'Loco México Mágico' como una comedia más en el cine, pero resultó ser la joya que se ríe de todo, incluso de su misma industria

Hay algo muy mexicano en el hecho de que una película sepa hacer cine con pocos recursos y termine hablando de política, identidad, corrupción, ambición y hasta de Hollywood. Eso es precisamente lo que nos encontramos en 'Loco México Mágico', la nueva película de Carlos Santos, quien ya nos entregó grandes éxitos con giros de trama como lo fue 'Señora influencer', pero que ahora llega con un filme en el que la premisa parece tan absurda como cercana: un alcalde que quiere rodar una superproducción para impulsar su carrera política y termina involucrando a un grupo de personas que apenas sabe lo que está haciendo.

La historia de esta película sigue a Benito, el excéntrico alcalde de Alvarado, Veracruz, que está convencido de que filmar una película al estilo Hollywood puede convertir a su pueblo en un destino turístico internacional y, de paso, darle el impulso político que necesita.

Para conseguirlo reúne a un equipo improvisado de habitantes sin experiencia y pone al frente a Juan, un camarógrafo de fiestas de XV años interpretado por Daniel Sosa. A partir de ahí, el rodaje se convierte en un caos en el que aparecen personajes como Pancho, interpretado por Fernando Cuautle, y Melinda, a quien da vida Sofía Carrera, mientras Silverio Palacios se convierte en uno de los grandes motores de la historia como Benito en una premisa que funciona porque el desastre cinematográfico termina siendo también un retrato bastante reconocible de la manera en que los mexicanos resolvemos las cosas cuando no tenemos ni presupuesto, ni experiencia, ni demasiadas opciones.

Una comedia que funciona cuando se ríe de sí misma

Lo que más se disfruta de 'Loco México Mágico' es que durante buena parte de su metraje no necesita explicarnos por qué algo es gracioso: la película encuentra su humor en el caos, en las decisiones improvisadas y en esa distancia entre lo que los personajes creen que están haciendo y el desastre que realmente tienen delante.

También me parece acertado que el director Carlos Santos utilice el metacine como uno de los motores de la película: estamos viendo una película sobre gente que intenta hacer otra película, y ese juego le permite burlarse de los presupuestos insuficientes, las soluciones de último minuto y las dificultades de hacer cine en México.

Para mí, ahí está lo más interesante de la película: cuando se ríe de sus propias limitaciones, también termina hablando de quienes hacen cine a pesar de ellas.

Cuando la sátira deja de confiar en el espectador

Mi principal problema aparece cuando la película empieza a explicar demasiado lo que ya había conseguido transmitir por sí sola. La primera mitad funciona mejor porque confía en la comedia y en sus personajes, pero después el mensaje sobre la identidad mexicana, la política y la mirada estadounidense se vuelve mucho más evidente. En lugar de dejar que las situaciones hablen, algunos personajes terminan convertidos en portavoces de determinadas ideas. Y cuando una sátira empieza a explicarme cuál es la moraleja, pierde parte de su fuerza.

Eso no significa que me parezca mal que la película tenga algo que decir, de hecho, creo que su crítica política es uno de sus elementos más interesantes: la película cuestiona la forma en que México es representado desde fuera y también apunta hacia determinados discursos de la cultura estadounidense.

Al final, me quedo con una sensación bastante positiva, 'Loco México Mágico' no me parece una comedia perfecta ni creo que tenga que serlo: tiene clichés, momentos de humor bastante convencional y algunos problemas técnicos, especialmente con un sonido que en determinadas escenas dificulta seguir los diálogos. Pero también tiene algo que muchas comedias mexicanas actuales parecen olvidar: detrás de las risas hay personajes que evolucionan, una historia que quiere contar algo y una mirada bastante particular sobre la cultura mexicana.

Creo que esa es precisamente la razón por la que terminé disfrutándola más de lo que esperaba: la película se parece demasiado a su propio creador, el alcalde Benito: porque comienza con una idea enorme, tiene más entusiasmo que recursos, se mete en problemas por querer abarcar demasiado y, en algún momento, parece convencida de que está haciendo algo mucho más grande de lo que realmente es.

Sin embargo resulta difícil no tomarle cariño, y quizá esa sea su mayor virtud: no pretende ser una obra maestra, sino una película mexicana que quiere hacer reír, celebrar sus contradicciones y recordarnos que, a veces, hacer algo con lo que tenemos también puede ser una forma de orgullo.

'Loco México Mágico' está disponible en las salas de Cinépolis en todo el país

Fotos de Cinépolis

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